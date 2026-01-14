Acidente

Acidente ocorreu na zona Oeste de Manaus na noite de terça-feira (13).

Um homem com idade estimada entre 55 e 60 anos morreu após ser atropelado por um carro na avenida Ipase, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus, na noite desta terça-feira (13).

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

O veículo envolvido no atropelamento apresentava marcas do impacto. O motorista não fugiu e permaneceu no local durante o atendimento da ocorrência.

De acordo com informações preliminares, o homem estaria embriagado no momento do atropelamento. As circunstâncias do caso serão apuradas pelas autoridades competentes.

