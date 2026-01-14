Mistério

Anderson Kauan foi resgatado por um carroceiro, mas Agatha e Allan ainda estão desaparecidos; autoridades intensificam as buscas

O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB-MA), informou na terça-feira (13) que Anderson Kauan, de 8 anos, a criança mais velha entre os três que desapareceram do quilombo de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, não sofreu violência sexual. Dois primos dele, Agatha Isabelle, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, ainda estão desaparecidos.

“Informo que o Kauã não sofreu violência sexual. Exames foram realizados e atestam isso. Ele segue internado, em acompanhamento multiprofissional. Uma equipe do Instituto de Perícia da Criança e do Adolescente (IPCA) conduz, com técnica e sensibilidade, a escuta especializada do menino. Seguem as buscas pelos irmãos Agatha Isabelly e Allan Michel, assim como as investigações acerca do caso”, afirmou o governador.

Anderson Kauan foi encontrado na última quarta-feira (7) por um carroceiro em um matagal, a 4 km do local em que desapareceu. Ele estava sem roupas e com sinais de fraqueza. O menino relatou que os primos estavam mais à frente, mas até o momento as crianças não foram localizadas.

Buscas

As buscas pelos primos já completaram 10 dias e envolvem centenas de pessoas, incluindo militares, voluntários e, desde a semana passada, o Exército. Apesar do esforço, ainda não há respostas sobre o paradeiro de Agatha e Allan.

A prefeitura de Bacabal divulgou um vídeo oferecendo R$ 20 mil por informações que levem à localização das duas crianças. O prefeito reforçou que quem tiver dados que possam ajudar deve entrar em contato com as autoridades pelo telefone 181.

(*) Com informações do Metrópoles

