Projeto 'Circo-Escrituras' promove imersão artística com encontros presenciais e mentorias online para fortalecer a cena cultural local

O projeto “Circo-Escrituras” abre inscrições, até o dia 23 de janeiro, para o primeiro curso de formação do Amazonas focado exclusivamente na cena circense. A iniciativa oferece uma imersão gratuita em produção, análise de processos e práticas de dramaturgia, unindo aulas presenciais e mentorias virtuais durante quatro semanas.

O Núcleo Amazônico de Pesquisa e Formação em Dramaturgias Circenses idealizou a proposta, que conta com a participação dos artistas-pesquisadores Lis Nobre, Yara Costa, Teffy Rojas e Jean Winder. O projeto recebeu recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com apoio do Governo do Amazonas e do Governo Federal.

Estrutura do curso e vagas

A formação divide-se em três módulos principais:

“Convergências Divergentes – Circo em Linhas Transversais”; “Dramaturgias em Cheque – Balançando as estruturas das Circo-Escrituras em Processo”; “Circotramas compondo um Texto – Proposta de Dramaturgia Circense em Processo”.

Ao todo, o projeto oferece 20 vagas. Metade delas (10) são destinadas a políticas afirmativas, voltadas ao público preto, indígena e à comunidade LGBTQIAPN+. Caso essas vagas não sejam preenchidas, elas retornarão para a ampla concorrência.

Inovação e identidade amazônica

A proponente e mentora Lis Nobre destaca que a proposta surgiu da necessidade de fomentar reflexões sobre a linguagem do circo no Norte do país.

“É uma forma de entender o circo enquanto campo aberto para o desenvolvimento de novos agenciamentos simbólicos e códigos estéticos, que permitam ampliar noções e deslocar conceitos pré-existentes na experiência circense. Com isso, também pretendemos afirmar e posicionar o Amazonas como um polo notável de inovações artísticas e destacar seu potencial criativo, reflexivo e intelectual nesta área”, salienta a artista.

Como participar das inscrições

As aulas ocorrerão no Centro de Artes da Universidade Federal do Amazonas (CAUA/Ufam), com carga horária total de 44 horas. Os encontros presenciais estão marcados para as segundas e terças-feiras de fevereiro e início de março.

Os interessados devem preencher o formulário online e enviar uma nota de intenção dramatúrgica de até dez linhas. Segundo Lis, essa nota pode ser “uma ideia, uma célula inicial ou uma narrativa que desejam criar ou revisitar e com a qual pretendam trabalhar durante a imersão”.

Metodologia e resultado final

As mentorias online dividirão os alunos em grupos de cinco pessoas. Cada grupo escolherá um dos quatro artistas-pesquisadores do Núcleo para acompanhamento semanal. Além de Lis Nobre, o corpo docente inclui Yara Costa (UEA), Teffy Rojas (Laboratório Rojo) e Jean Winder (Circo Caboclo).

Ao concluir a imersão, o projeto publicará um e-book com o conteúdo do curso e o material produzido pelos alunos.

“Nossa ideia é oferecer aos participantes ferramentas para o desenvolvimento inicial de uma composição dramatúrgica circense, além de criar uma plataforma de reflexão e documentação acerca da produção circense atual no contexto amazônico”, finaliza Lis.

Serviço

O quê: Circo-Escrituras: Imersão em Dramaturgia Circense

Circo-Escrituras: Imersão em Dramaturgia Circense Inscrições: Até 23 de janeiro via formulário

Até 23 de janeiro via formulário Aulas: 02 de fevereiro a 03 de março (segundas e terças)

02 de fevereiro a 03 de março (segundas e terças) Informações: Instagram @circo__escrituras__

