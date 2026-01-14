cultura

Evento acontece nesta quarta-feira, dia 14 de janeiro

O tradicional Bar Caldeira, reconhecido como Patrimônio Cultural e Imaterial do Amazonas, comemora 63 anos de fundação nesta quarta-feira (14). A festa, com entrada gratuita, acontece a partir das 17h, no Centro Histórico de Manaus, e promete reunir entusiastas da cultura boêmia e grandes nomes da música local.

O proprietário do espaço, Carbajal Gomes, destaca o valor emocional da celebração:

“São 63 anos de histórias contadas em volta de uma mesa, de encontros que viraram amizade. O Bar Caldeira não é apenas um endereço no Centro, é o coração pulsante da nossa cultura”, afirma Gomes.

Programação musical e hora do parabéns

A festa começa às 17h com o samba e pagode do cantor e compositor Papaco. Às 19h, o público participa do tradicional momento do parabéns, que contará com a distribuição de bolo para celebrar a trajetória do estabelecimento.

Às 20h, a banda Pororoca Atômica assume o palco na Rua José Clemente com um repertório recheado de marchinhas, frevo e clássicos do samba. Para encerrar a noite, a cantora Márcia Novo sobe ao palco às 22h, trazendo o ritmo do beiradão, brega, piseiro e boi-bumbá.

Origem curiosa: da mercearia ao Bar Caldeira

Foto: Divulgação

Fundado em 1963 por imigrantes portugueses, o local chamava-se originalmente Mercearia Nossa Senhora dos Milagres. O nome atual surgiu após um trágico acidente em 14 de janeiro de 1963: a explosão de uma caldeira na Santa Casa de Misericórdia, que vitimou 18 pessoas entre mortos e feridos. A partir de então, os frequentadores rebatizaram o ponto.

Em 2015, o bar oficializou seu status de relevância histórica ao receber o certificado de Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado.

Calçada da Fama e visitas ilustres

Um dos grandes atrativos do espaço é a sua “Calçada da Fama”, que homenageia personalidades que marcaram a história do bar ou do Amazonas.

“A Calçada da Fama faz parte da experiência de visitar um dos bares mais antigos e emblemáticos da cidade”, destaca Carbajal Gomes.

O registro histórico inclui nomes como Sílvio Caldas, Jair Rodrigues, Jamelão, Dona Ivone Lara e uma menção especial ao poeta Vinicius de Moraes, que visitou o reduto em 1974.

Serviço

Foto: Divulgação

Data: Quarta-feira, 14 de janeiro.

Quarta-feira, 14 de janeiro. Horário: A partir das 17h (Parabéns às 19h).

A partir das 17h (Parabéns às 19h). Local: Rua José Clemente, 237, Centro (próximo ao Teatro Amazonas).

Rua José Clemente, 237, Centro (próximo ao Teatro Amazonas). Entrada: Gratuita.

