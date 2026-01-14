Parque temático

Parque temático do personagem Sonic oferece minigolfe, games e atividades físicas durante as férias de janeiro em Manaus

O Manauara Shopping inaugurou, no domingo (11), o Sonic Golf Park, uma atração infantil inspirada em um dos heróis mais icônicos dos videogames. O espaço reúne atividades variadas que prometem movimentar as férias da criançada, incluindo minigolfe, parede de escalada, escorrega, piscina de bolinhas, pula-pula e uma zona dedicada a games eletrônicos.

A atração ocupa a Praça de Eventos do centro de compras e segue o horário de funcionamento do shopping. O projeto recebe crianças de diversas faixas etárias, oferecendo uma experiência que une o exercício físico ao entretenimento digital.

Opções de lazer e preços

Para aproveitar a estrutura, o shopping estabeleceu o valor de R$ 50 para cada 40 minutos de permanência. A diversidade de brinquedos visa atender tanto os pequenos que preferem atividades de impacto, como o pula-pula e a escalada, quanto os fãs do universo clássico do Sonic que buscam a área de jogos.

Karla Henderson, Gerente de Marketing do Manauara Shopping, destaca o objetivo da novidade para este período do ano:

“Janeiro começa com uma novidade pensada especialmente para as crianças e para as famílias que frequentam o Manauara. O Sonic Golf Park traz uma proposta completa de diversão, que estimula a brincadeira física, o movimento e também os games, unindo diferentes formas de entretenimento em um só espaço. Além disso, é uma oportunidade de aproximar os pequenos de um personagem que atravessa gerações e segue sendo um dos mais populares dos jogos eletrônicos”, disse Henderson.

Foto: Divulgação

Produção e cenografia

A DW4 Cenografia, empresa licenciada para realizar eventos do personagem no Brasil, assina o projeto. Com sede no Rio de Janeiro, a companhia possui um portfólio robusto no setor de entretenimento, incluindo produções para teledramaturgia da TV Globo e parques temáticos renomados.

Leia mais: ‘Circo-Escrituras’: projeto oferece curso gratuito sobre dramaturgia circense