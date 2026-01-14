cultura

Inscrições para o Festival de Férias estarão disponíveis no site cultura.am.gov.br nos dias 14, 19 e 26 de janeiro

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, inicia nesta sexta-feira (16) a edição 2026 do Festival de Férias. A iniciativa percorre dez espaços culturais da capital, oferecendo atividades lúdicas e educativas para crianças de 6 a 14 anos durante o recesso escolar.

A programação mescla visitas guiadas, oficinas criativas, contação de histórias e apresentações artísticas em museus, teatros e parques. O objetivo central é aproximar os pequenos da história e da identidade amazonense.

Novidades da edição: Caça ao Tesouro e Corridinha

FOTOS: Aguilar Abecassis/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Este ano, o festival traz atrações inéditas. O Centro Cultural dos Povos da Amazônia sediará uma “Caça ao Tesouro”, onde grupos divididos por faixa etária precisarão decifrar enigmas. Outro destaque é a 1ª Corridinha Cultural, marcada para o Parque Jefferson Péres, com percursos e orientações adaptadas para cada idade.

No Parque Rio Negro, o público poderá conferir o espetáculo “Box com Palhaçada”, da Cia Tapa Produções Artísticas, além das atividades do projeto Mania de Ler.

Ricardo Lopes, gerente da Central de Artes e Educação da Secretaria, reforça a importância do pertencimento:

“Nossas crianças são as convidadas especiais dessa programação. Para nós, do setor educativo, é muito importante receber esse público e mostrar que museus, teatros, salas de cinema e bibliotecas são lugares repletos de curiosidades sobre a nossa história e que tudo isso está à disposição delas. Esses espaços pertencem a todos nós, amazonenses apaixonados pela nossa cultura e arte”, destacou Lopes.

Cronograma de Inscrições

FOTOS: Aguilar Abecassis/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

As vagas são limitadas e exigem cadastro prévio pelo site cultura.am.gov.br. As inscrições ocorrem em ondas, sempre a partir das 10h:

14 de janeiro: Inscrições para as atividades dos dias 16 e 17/01.

Inscrições para as atividades dos dias 16 e 17/01. 19 de janeiro: Inscrições para as sessões dos dias 20 e 22/01.

Inscrições para as sessões dos dias 20 e 22/01. 26 de janeiro: Inscrições para as sessões dos dias 28 e 31/01.

Observação: Para as atividades no Parque Rio Negro (25/01), não é necessário realizar inscrição.

Roteiro do Festival de Férias 2026

FOTOS: Aguilar Abecassis/Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Confira os locais e horários das atividades para planejar a agenda da família:

16/01 (14h às 17h): Biblioteca Pública do Amazonas (Oficinas e visitas).

Biblioteca Pública do Amazonas (Oficinas e visitas). 17/01 (17h às 20h): Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião e Galeria do Largo.

Teatro Amazonas, Largo de São Sebastião e Galeria do Largo. 20/01 (09h às 12h): Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Visita com personagens e oficinas).

Centro Cultural dos Povos da Amazônia (Visita com personagens e oficinas). 25/01 (17h às 20h): Parque Rio Negro (Teatro e Mania de Ler).

Parque Rio Negro (Teatro e Mania de Ler). 28/01 (14h às 17h): Centro Cultural Palácio Rio Negro e Cineteatro Guarany (Cineminha e oficinas).

Centro Cultural Palácio Rio Negro e Cineteatro Guarany (Cineminha e oficinas). 31/01 (15h às 18h): Parque Jefferson Péres (1ª Corridinha Cultural).

Leia mais: Bar Caldeira celebra 63 anos com festa gratuita no Centro de Manaus