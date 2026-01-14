Acordo comercial

Encontro no Rio de Janeiro aborda acordo comercial e agenda internacional entre Brasil e União Europeia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrará nesta sexta-feira (16), no Rio de Janeiro, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e com o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

De acordo com o Palácio do Planalto, a pauta do encontro inclui assuntos da agenda internacional e os próximos passos do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, que recebeu aprovação dos europeus na semana passada.

O encontro acontecerá no Palácio Itamaraty, localizado no centro do Rio de Janeiro, às 13h, e será seguido por uma declaração conjunta à imprensa.

Acordo Mercosul-UE

Após mais de 25 anos de negociações, o acordo comercial deve criar uma zona de livre comércio que abrange 720 milhões de habitantes e um Produto Interno Bruto (PIB) combinado de US$ 22 trilhões.

Os ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgaram as informações.

Por fim, a ratificação formal entre os dois blocos está marcada para este sábado (17), em Assunção, capital do Paraguai, com a presença dos líderes europeus e dos ministros de Relações Exteriores dos países do Mercosul.

Implementação do acordo

Na terça-feira (13), Lula conversou com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, e ambos concordaram em trabalhar juntos de maneira rápida e eficiente para implementar o acordo, a fim de garantir que a população veja resultados concretos da parceria.

Apesar de celebrado por governos e setores industriais, o acordo ainda enfrenta resistência de agricultores europeus e ambientalistas, que apontam possíveis impactos climáticos e riscos para a concorrência agrícola.

A implementação será gradual, e os efeitos práticos devem se manifestar ao longo de vários anos. Na França, por exemplo, agricultores invadiram Paris com tratores nesta terça-feira, pela segunda vez em uma semana, para protestar contra o acordo.

Conforme os manifestantes, o pacto representa uma ameaça à agricultura local, criando concorrência desleal com importações sul-americanas mais baratas.

