Acidente ocorreu durante desmontagem de estrutura desativada em Prainha, no oeste do estado.

Uma tragédia durante um serviço de desmontagem terminou com a morte de dois trabalhadores na terça-feira (13), no município de Prainha, localizado no oeste do Pará. O acidente aconteceu no bairro da Paz, em uma área conhecida como Canta Galo.

As vítimas foram identificadas como Edirley Teles Pinheiro, de 20 anos, e Nando Carvalho, de 33 anos. Conforme informações preliminares, os dois realizavam a retirada de uma torre de transmissão desativada quando parte da estrutura cedeu, provocando a queda dos trabalhadores.

Moradores da região relataram que ambos estavam no alto da torre no momento do incidente. Ainda não há confirmação oficial sobre o que teria causado o desprendimento da estrutura, que havia sido instalada no local há vários anos. As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

Após o desabamento, populares que presenciaram a ocorrência prestaram os primeiros socorros e acionaram ambulâncias. Os trabalhadores foram encaminhados ao Hospital Municipal Wilson Ribeiro, mas não resistiram à gravidade dos ferimentos.

A Polícia Civil informou que equipes da Delegacia de Prainha investigam o caso para esclarecer as causas do acidente e apurar possíveis responsabilidades. Até o momento, não há informações sobre qual empresa era responsável pela torre.

Em nota divulgada nas redes sociais, a Prefeitura de Prainha lamentou a morte dos trabalhadores e manifestou solidariedade às famílias das vítimas. O espaço segue aberto para posicionamento de órgãos e empresas envolvidas.

