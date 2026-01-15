Buscas

Corpo de Bombeiros intensifica operação no lago Limpo após 11 dias sem pistas das crianças.

Bacabal (MA) – As buscas pelos irmãos Ágatha Isabelly, de 6 anos, e Allan Michael, de 4, entraram em uma nova fase nesta quarta-feira (14), com o início das operações de mergulho no lago Limpo. A ação é coordenada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) e ocorre após 11 dias de desaparecimento das crianças.

Nova estratégia concentra buscas em área alagada

Quatro mergulhadores especializados começaram, no fim da manhã, uma varredura detalhada no lago Limpo, apontado como um dos locais por onde as crianças teriam passado enquanto estavam perdidas na mata. A mudança na estratégia ocorreu após a ausência de vestígios nas áreas de floresta próximas ao rio Mearim e a outros lagos da região.

Relato de criança orientou operação

As informações que levaram os bombeiros ao lago foram repassadas por Anderson Kauan, menino que desapareceu junto com os irmãos e foi encontrado no dia 7 de janeiro. Ele relatou que deixou os primos próximos ao lago e saiu em busca de ajuda.

Varredura minuciosa no lago Limpo

Segundo o coronel Hélio, do Corpo de Bombeiros do Maranhão, o objetivo da operação é eliminar qualquer dúvida sobre a possibilidade de afogamento.

“Estamos fazendo um pente-fino na lagoa para identificar qualquer vestígio relacionado às crianças. Caso tenham se afogado, nossa equipe vai encontrar”, afirmou.

O lago Limpo possui cerca de 300 metros quadrados, com profundidade aproximada de 1,20 metro. A expectativa é que a área seja completamente mapeada em até três dias.

Buscas continuam em mata e outros lagos

Além da atuação dos mergulhadores, equipes seguem mobilizadas em áreas de mata e em outros lagos da região. Até o momento, nenhum novo vestígio foi localizado.

“Seguimos com as equipes em campo, a todo vapor, com o objetivo de encontrar qualquer pista que nos leve às crianças”, reforçou o coronel Hélio.

Operação usa tecnologia e divisão por quadrantes

A operação ocorre nas proximidades da comunidade São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, e abrange uma área de cerca de 54 km². A força-tarefa ganhou reforço de bombeiros dos estados do Pará e do Ceará, além de cães farejadores certificados nacionalmente.

Área equivale a 400 campos de futebol

De acordo com o major Pablo Moura Machado, as buscas passaram a ser realizadas por quadrantes, para garantir maior precisão. A área delimitada equivale a aproximadamente 400 campos de futebol.

A estratégia considera um triângulo formado pelo ponto inicial do desaparecimento, o local onde roupas foram encontradas e o último ponto onde uma das crianças foi vista.

Para monitorar o deslocamento das equipes, bombeiros e voluntários utilizam um aplicativo de geolocalização, que permite mapear rotas e garantir a segurança dos envolvidos. Segundo o CBMMA, mais de 60% da área já foi vistoriada.

