Educação

Processo de matrículas de novos alunos no Amazonas começa nesta sexta-feira (16) e segue até o dia 20 de janeiro, com mais de 283 mil vagas disponíveis.

As matrículas de novos alunos começam nesta sexta-feira (16) nas redes públicas estadual e municipal de ensino do Amazonas para o ano letivo de 2026. Nesse contexto, o Estado disponibiliza 283.497 vagas para estudantes novatos, dentro de um total superior a 837 mil vagas.

Desse total, 195.555 vagas atendem à rede estadual, enquanto 87.942 contemplam a rede municipal de Manaus. Além disso, os interessados podem realizar o procedimento on-line, pelo site matriculas.am.gov.br, ou, se preferirem, comparecer presencialmente às escolas públicas.

Quem pode se matricular agora

Entre os dias 16 e 20 de janeiro, as matrículas de novos alunos no Amazonas atendem todos os estudantes novatos das redes públicas. No entanto, os estudantes com deficiência já receberam atendimento prioritário em datas anteriores, conforme determina a legislação vigente.

Níveis de ensino contemplados

Ao todo, as vagas abrangem os seguintes níveis de ensino:

Educação Infantil

Ensino Fundamental (1º ao 9º ano)

Ensino Médio (1ª à 3ª série)

Educação de Jovens e Adultos (EJA)

Como funciona a reserva de vaga

Inicialmente, o responsável deve solicitar a reserva prioritariamente pelo site matriculas.am.gov.br, onde realiza um cadastro prévio. Em seguida, o sistema mantém a vaga reservada por três dias úteis e, durante esse período, exige a confirmação presencial.

Caso contrário, se o responsável não confirmar a matrícula dentro do prazo, a reserva perde a validade e, dessa forma, será necessário fazer uma nova solicitação.

A escola efetiva a matrícula somente após o comparecimento do responsável legal — ou do próprio aluno maior de 18 anos — com a documentação exigida. Por isso, todo o processo permanece gratuito, sendo vedada qualquer cobrança.

Vagas na rede estadual e municipal

Para 2026, a rede estadual vai ofertar 542.287 vagas em todo o Amazonas. Ao mesmo tempo, na capital, a rede municipal de Manaus pode alcançar 295.199 alunos matriculados, ao somar rematrículas e novas vagas.

Atendimento presencial segue disponível

Mesmo com o sistema on-line, todas as escolas estaduais e municipais de Manaus continuam abertas. Assim, famílias que não têm acesso à internet conseguem realizar o procedimento presencialmente.

Tecnologia e acessibilidade

A plataforma matriculas.am.gov.br, desenvolvida pela Prodam, oferece recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual ou auditiva.

Além disso, o site disponibiliza versões em português, espanhol e inglês. Dessa maneira, pais, responsáveis e estudantes podem acessar o sistema por computador, celular ou tablet.

No portal, os usuários encontram o calendário, a lista de escolas, os documentos necessários e uma seção de perguntas frequentes. Por fim, os órgãos responsáveis mantêm canais de atendimento ativos para esclarecimento de dúvidas.

Canais de atendimento

Em caso de dúvidas, os contatos seguem disponíveis:

Seduc-AM

📞 0800 092 5050

📱 WhatsApp: 800 092 5050

📧 [email protected]

Semed Manaus

📧 [email protected]

📧 [email protected]

Leia mais

Transferência escolar no AM começa nesta quarta-feira (14); saiba como fazer