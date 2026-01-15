Capotamento

Família seguia para sítio em Iranduba quando veículo saiu da pista no km 8.

Um acidente de trânsito foi registrado na AM-070, no km 8, no município de Iranduba, na tarde desta quinta-feira (15). Uma picape modelo S10 capotou enquanto seguia em direção à comunidade Lago do Limão, localizada no km 30 da rodovia.

No carro estavam sete pessoas da mesma família, entre elas duas crianças pequenas e dois adolescentes. O grupo seguia para passar o fim de semana em um sítio.

De acordo com informações, com o impacto do capotamento, uma criança de colo foi arremessada para fora do veículo por alguns metros. Apesar da gravidade do acidente, todas as vítimas estavam conscientes no momento do resgate.

Equipes de socorro foram acionadas e encaminharam os feridos para atendimento médico em unidades de saúde da capital. O estado de saúde das vítimas não foi detalhado até o momento.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Sete pessoas ficam feridas em acidente na estrada AM-070