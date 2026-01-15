Eleições 2026

Movimento Direita Amazonas inicia campanha com outdoors em Manaus

A direita do Amazonas iniciou uma nova fase de mobilização política nas ruas de Manaus com a instalação de outdoors em apoio a Flávio Bolsonaro, apontado como pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2026.

A ação marca o começo de uma série de iniciativas voltadas ao debate eleitoral e evidencia a aproximação de grupos conservadores do estado a um projeto político de abrangência nacional.

Outdoors destacam valores conservadores

Os anúncios espalhados pela cidade ressaltam valores como Deus, Pátria, Família e Liberdade, princípios que os organizadores consideram essenciais para o futuro do país.

A estratégia visa reforçar a percepção de que a direita brasileira já possui um nome e um projeto definidos para o próximo pleito presidencial.

O Movimento Direita Amazonas, responsável pela mobilização, atua no estado desde 2015 e é conhecido por sua participação frequente em manifestações de rua e pela defesa de pautas conservadoras.

Em nota, a coordenação do movimento afirmou que o apoio a Flávio Bolsonaro representa a continuidade de um projeto político vinculado ao ex-presidente Jair Bolsonaro:

“A direita tem um nome e um candidato. Flávio Bolsonaro representa a continuidade de um projeto que defende os valores do povo brasileiro, com firmeza, responsabilidade e compromisso com a liberdade”, destacou a coordenação.

Próximas ações

De acordo com os organizadores, os outdoors são apenas o primeiro passo de uma série de ações planejadas para os próximos meses.

Com a aproximação do ano eleitoral, o objetivo é ampliar a mobilização popular, intensificar o debate político e apresentar ao eleitorado amazonense uma alternativa alinhada às pautas conservadoras e patrióticas.

