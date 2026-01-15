Informática e Mecatrônica

Processo seletivo do Ensino Médio Técnico 2026 está com inscrições abertas.

Manaus (AM) – Estão abertas 322 vagas gratuitas para o Ensino Médio Técnico 2026, ofertadas por meio de parceria entre o Governo do Amazonas e a Fundação Matias Machline. As oportunidades são destinadas a estudantes da rede pública estadual que concluíram o Ensino Fundamental e desejam cursar o ensino médio com formação técnica integrada.

Vagas gratuitas para alunos da rede pública

Do total de vagas oferecidas, todas são voltadas exclusivamente para alunos que concluíram o 9º ano do Ensino Fundamental em 2025 em escolas da rede pública estadual. O curso será realizado em regime de tempo integral, com aulas presenciais na sede da Fundação Matias Machline, no Distrito Industrial de Manaus.

Os estudantes poderão optar pelos cursos técnicos de Informática ou Mecatrônica, cursando da 1ª à 3ª série do Ensino Médio.

Inscrições pela internet

O processo seletivo é totalmente gratuito. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no período de 15 a 24 de janeiro de 2026, por meio do site oficial da Fundação Matias Machline.

Para participar, o candidato deve ter até 17 anos completos até 31 de dezembro de 2025, conforme estabelecido no edital.

📄 O edital completo está disponível em:

👉 www.fundacaomatiasmachline.org.br

Início das aulas e cronograma

As aulas do Ensino Médio Técnico 2026 estão previstas para iniciar no dia 5 de fevereiro. O cronograma do processo seletivo prevê:

Homologação das inscrições: 26 de janeiro

Resultado preliminar: 29 de janeiro

Resultado final: 2 de fevereiro

Matrículas presenciais: 3 e 4 de fevereiro, na sede da fundação

Educação técnica e resultados positivos

Segundo o governador Wilson Lima, a iniciativa amplia o acesso à educação profissional no Amazonas e prepara os estudantes tanto para o mercado de trabalho quanto para o ingresso no ensino superior.

Os resultados da parceria já mostram impacto positivo. Desde o início da cooperação com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc), 260 alunos da rede pública foram aprovados em vestibulares da UEA, Ufam e Ifam.

Como parte da programação, no dia 29 de janeiro, será realizada a formatura da primeira turma do Ensino Médio Técnico da parceria, com 557 alunos, sendo 318 estudantes da rede pública que ingressaram na fundação em 2023.

