Sete participantes continuam na disputa após mais de 65 horas de confinamento.

Após a desistência de Elisa, o Quarto Branco do BBB 26 segue com sete participantes na disputa.

A gaúcha se tornou a segunda candidata a apertar o botão vermelho, encerrando sua participação no desafio na tarde desta quinta-feira (15), depois de permanecer por mais de 65 horas confinada no cômodo. Antes dela, quem havia desistido foi Ricardinho, na última terça-feira (13).

Com a saída de Elisa, continuam no Quarto Branco os participantes Rafaella, Lívia, Chaiany, Leandro, Ricardo, Matheus e Gabriela. O grupo ainda enfrenta a pressão psicológica do ambiente e disputa a permanência na dinâmica, considerada uma das mais intensas desta edição do reality.

O público segue atento aos próximos desdobramentos do Quarto Branco, que já provocou desistências e promete novos momentos de tensão no BBB 26.

