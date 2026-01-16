Repercussão

Treinamento de aeronave no Aeroporto Eduardo Gomes gerou repercussão nas redes.

O treinamento de uma aeronave no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, localizado na Zona Oeste de Manaus, chamou a atenção na noite desta quinta-feira (15) e acabou sendo amplamente repercutido nas redes sociais. Vídeos e relatos mostravam o avião realizando diversas aproximações sem pousar, o que gerou questionamentos entre internautas.

Segundo testemunhas, a aeronave realizou mais de cinco arremetidas, permanecendo por vários minutos sobrevoando a área antes de conseguir pousar apenas na sexta tentativa. As imagens mostram o avião “rodando” no céu, dando a impressão de que enfrentava dificuldades para aterrissar.

No entanto, em esclarecimento ao Portal Em Tempo, a assessoria do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes informou que se tratava de uma aeronave com piloto em treinamento. De acordo com a administração do terminal, as arremetidas fazem parte de procedimentos normais de instrução e segurança, comuns durante voos de treinamento.

A assessoria reforçou ainda que não houve qualquer situação de risco ou emergência e que as operações do aeroporto seguiram normalmente, sem prejuízo à segurança de passageiros, tripulações e demais voos.

