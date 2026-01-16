Recursos

Humaitá, Borba, Manicoré e Novo Aripuanã recebem investimentos em áreas essenciais.

Os municípios da região do rio Madeira receberam um reforço financeiro significativo por meio de emendas do deputado estadual João Luiz (Republicanos). Os recursos são destinados ao fortalecimento de serviços essenciais, como saúde, educação, segurança pública, cultura e esporte, beneficiando diversas cidades do interior do Amazonas.

O parlamentar destacou o compromisso do mandato com o desenvolvimento dos municípios do interior do estado.

“Sabemos da necessidade de cada município e trabalhamos para que todos sejam beneficiados com nossas emendas parlamentares. Essa ajuda é de grande valia, pois permite a oferta de serviços de qualidade à população, que tanto precisa”, afirmou João Luiz.

Na área da educação, escolas dos municípios de Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã foram contempladas com investimentos para a aquisição de equipamentos destinados aos laboratórios de informática.

“Investir na educação é garantir um futuro melhor para nossas crianças e adolescentes. Essa é uma das metas do meu mandato como deputado estadual. Seguimos firmes e fortes por uma educação exemplar para todos”, acrescentou.

Em Humaitá, a Associação Moto Táxi Mangaba também foi beneficiada com recursos das emendas parlamentares. Com os investimentos, foram adquiridos equipamentos de proteção individual (EPIs), como capacetes e coletes, para os profissionais que atuam no transporte de passageiros no município.

O projeto social Meninos Bola de Ouro, em Novo Aripuanã, também recebeu recursos por meio de emenda parlamentar, fortalecendo ações voltadas ao esporte e à inclusão social.

Ao todo, mais de R$ 7,6 milhões foram destinados aos municípios da região do rio Madeira, beneficiando as cidades de Humaitá, Borba, Manicoré e Novo Aripuanã.

