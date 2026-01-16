Buscas

Grupos de buscas seguem à procura pelas crianças em todo o Maranhão, por meios terrestre, fluvial e aéreo

Equipes de resgate ampliaram as buscas por Isabelle, de 6 anos, e Michael, de 4, desaparecidos no quilombo de São Sebastião dos Pretos, em Bacabal, interior do Maranhão. Nesta sexta-feira (16), inicia-se o 13º dia da operação para localizar as crianças.

“As buscas foram ampliadas para uma área maior. A área anterior, dividida em 45 quadrantes, foi toda minuciosamente vasculhada. Por isso, a operação está sendo ampliada com buscas subaquáticas, inclusive”, afirmou o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Celio Roberto Araújo.

O avanço nas investigações ocorreu após relatos de Anderson Kauan, de 8 anos, primo das crianças. Ele desapareceu junto com Isabelle e Michael em 4 de janeiro, mas foi encontrado três dias depois, debilitado, em uma área de mata a cerca de 4 km do ponto em que o trio foi visto pela última vez.

Com base no depoimento de Anderson, os policiais traçaram o provável trajeto das crianças, chegando a uma “casa caída”, local onde o trio passou pelo menos uma noite. Cães farejadores confirmaram que as crianças estiveram na cabana.

Após o esgotamento das buscas terrestres, as equipes passaram a intensificar varreduras em rios, áreas alagadas e no Lago Limpo, próximas à “casa caída”. “As buscas no meio líquido também estão sendo feitas, seguindo determinação do Secretário de Segurança, no Rio Mearim”, explicou Celio. Mergulhadores vasculham o Lago Limpo em busca de pistas que indiquem o paradeiro das crianças.

Cronologia do desaparecimento:

4 de janeiro – Anderson (8 anos), Isabelle (6) e Michael (4) desaparecem ao sair para brincar.

5 de janeiro – Polícia Civil, Militar e Corpo de Bombeiros iniciam buscas com apoio de moradores.

6 de janeiro – Helicópteros, drones e cães farejadores reforçam a operação.

7 de janeiro – Anderson é encontrado vivo em matagal, a 4 km de casa.

8 de janeiro – Short e chinelo usados por Anderson são localizados na mata.

9 de janeiro – Prefeitura anuncia recompensa de R$ 20 mil por informações.

10 de janeiro – Exército e Batalhão Ambiental reforçam buscas; cerca de 340 pessoas participam.

11 de janeiro – Voluntários encontram novas peças de roupas infantis.

12 de janeiro – Secretaria de Segurança descarta que roupas pertençam às crianças.

13 de janeiro – Governador Carlos Brandão afirma que exames descartaram violência sexual contra Anderson.

14 de janeiro – Corpo de Bombeiros inicia varredura no Lago Limpo, na região do desaparecimento.

15 de janeiro – Equipes encontram cabana improvisada, a “casa caída”, onde o trio passou ao menos uma noite. Buscas passam a incluir meios fluviais.

(*) Com informações do Metrópoles

Leia mais: Buscas por irmãos desaparecidos entram em nova fase com mergulhadores no Maranhão