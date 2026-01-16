Indústria

Para 2026, o SENAI-AM projeta a ampliação de ações voltadas à inovação, tecnologia e serviços industriais

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI Amazonas) vai lançar este ano três novos cursos técnicos, nas áreas de biotecnologia, farmácia e eletromecânica. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas e presidente do Conselho Regional do SENAI, Antonio Silva, disse hoje que os cursos vêm para atender a necessidade do mercado e das indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM).

O curso Técnico em Eletromecânica, com início em fevereiro, será desenvolvido em parceria com o SESI, e destinado aos alunos da Escola SESI de Referência Dra. Emina Barbosa Mustafa. Já o Técnico em Farmácia vai atender, principalmente, uma demanda da empresa Novamed por profissionais qualificados para atuar na indústria farmacêutica, e o curso de Técnico em Biotecnologia vem para suprir necessidades de empresas, indústrias, agroindústrias, instituições de pesquisas, ensino e desenvolvimento em biociência e produtos biotecnológicos, entre outros. Ambos os cursos têm início previsto para o primeiro trimestre deste ano.

De acordo com o diretor regional do SENAI Amazonas, Rogério Pereira, a instituição consolidou 40.163 matrículas em 2025 em educação profissional e no atendimento às demandas da indústria, reforçando sua atuação estratégica no fortalecimento do PIM e no desenvolvimento socioeconômico do estado. Deste montante, 29.536 foram ofertadas, gratuitamente, sendo 20.213 na modalidade presencial, e 9.323 em EaD (educação a distância), ampliando o acesso à qualificação profissional para trabalhadores da capital e do interior.

Além da formação de trabalhadores, o SENAI-AM atendeu cerca de 134 empresas, de diversos segmentos industriais, por meio de cursos, consultorias técnicas, programas de capacitação e projetos de inovação. Entre as empresas atendidas estão grandes indústrias instaladas no Amazonas, como Moto Honda da Amazônia, Yamaha, Panasonic, LG Electronics, Ambev, Procter & Gamble, Denso, Daikin, Novamed e Tutiplast, entre outras.

Um dos pontos relevantes do SENAI no exercício passado foi a atuação no Programa Brasil Mais Produtivo, iniciativa do Governo Federal executada pelo SENAI em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). No Amazonas, o programa superou a meta inicialmente prevista, com a contratação de 71 empresas, sendo 36 microempresas, 31 pequenas empresas e quatro médias empresas, que receberam consultorias e capacitações nas áreas de Manufatura Enxuta e Eficiência Energética, contribuindo para o aumento da produtividade e da competitividade do setor industrial. A meta era de 63 empresas.

Ao longo do ano, o Senai-AM também desenvolveu e apoiou diversos projetos estratégicos, em parceria com empresas e instituições, com destaque para programas de capacitação nas áreas de mecânica, eletroeletrônica, soldagem, energia fotovoltaica e processamento de plásticos, além da inauguração do Laboratório de Processamento de Plásticos Cláudio Barrela, na Escola SENAI Waldemiro Lustoza, fortalecendo a infraestrutura de ensino e inovação da instituição.

A atuação no interior do estado foi ampliada por meio do Barco-Escola Samaúma II, que realizou atendimentos nos municípios de Manicoré e Coari, na formação de mais de 1.100 alunos em cursos nas áreas de gestão, informática, elétrica, mecânica, refrigeração, vestuário e panificação, levando educação profissional a comunidades ribeirinhas e de difícil acesso.

Perspectivas para 2026

Para 2026, o SENAI-AM projeta a ampliação de ações voltadas à inovação, tecnologia e serviços industriais. Entre as principais iniciativas estão a execução de novos projetos do Instituto SENAI em Microeletrônica (ISI-ME), com previsão de aproximadamente R$ 11 milhões em investimentos, a expansão do Programa Brasil Mais Produtivo para atendimento de 90 micro e pequenas empresas, a implantação de novos cursos na área de Tecnologia da Informação e a modernização de laboratórios nas áreas de plásticos, química, metrologia e ar-condicionado, em parceria com empresas do setor industrial.

Silva observa que o SENAI apresentou ao longo de 2025 resultados consistentes, conforme o planejamento voltado às demandas atuais e futuras da indústria, demonstrando o seu compromisso com a formação profissional, a inovação tecnológica e o desenvolvimento sustentável do Amazonas.

(*) Com informações da assessoria