Viralizou

Suspeito exibiu nas redes sociais a chave da motocicleta de um agente do BPTran, foi preso pela Rocam e o caso segue sob apuração da PMAM.

Um jovem foi preso nesta sexta-feira (7), em Manaus, depois de furtar a chave da motocicleta de um agente do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). Em seguida, equipes da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) realizaram a prisão, após o caso repercutir nas redes sociais.

Contudo, os vídeos que circularam não mostram o momento exato do furto. Nas imagens, o jovem apenas exibe a chave do policial e faz provocações em suas redes sociais, o que gerou forte repercussão e diversos compartilhamentos.

Além disso, outra gravação divulgada posteriormente mostra um agente do BPTran sendo rebocado por outro policial em uma motocicleta, já sem a chave do veículo. Por isso, esse registro intensificou as discussões nas redes sociais sobre o episódio.

Após a viralização das imagens, equipes da Rocam localizaram o suspeito e o detiveram. Paralelamente, fotografias do momento da prisão também começaram a circular na internet, mostrando o jovem sob custódia policial.

Até o momento, porém, a Polícia Militar do Amazonas (PMAM) não informou oficialmente o local exato da prisão nem confirmou se o suspeito havia fugido de uma blitz ou abordagem antes do furto. Da mesma forma, a corporação ainda não detalhou se instaurou procedimento interno para apurar a conduta do agente do BPTran envolvido no caso.

Por fim, a PMAM segue apurando o episódio.

Leia mais

Justiça autoriza retorno de PMs da Rocam acusados pela chacina do Ramal Água Branca

Siga o portal EM TEMPO no Instagram