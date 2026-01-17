TV e Famosos

Lívia apertou o botão vermelho e desistiu da vaga no BBB 26 na noite desta sexta-feira (16), às vésperas de completar 96 horas de resistência no Quarto Branco. Com a decisão, ela garantiu R$ 50 mil e deixou a disputa por uma vaga na casa mais vigiada do Brasil.

Ao sair, Lívia abraçou Gabriela e Rafaella, enquanto Chaiany aplaudiu. Na despedida, ela afirmou: “Desejo boa sorte a cada um de vocês. Não fiz isso por dinheiro, não fiz por nada. Eu estava no meu limite”.

A dinâmica do Quarto Branco começou na estreia da nova temporada, na segunda-feira (12). Os três últimos participantes que permanecerem no espaço conquistam vagas no reality e entram na disputa pelo prêmio.

Até agora, duas pessoas já desistiram. Ricardinho foi o primeiro a apertar o botão, na terça-feira (13). Na quinta-feira (15), Elisa abriu mão da vaga após permanecer 67 horas no cômodo.

Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro, Rafaella e Ricardo seguem na disputa. Ao longo do dia, o grupo manteve conversas intensas.

Nos últimos dias, os candidatos passaram a enfrentar dificuldades como sons intermitentes e efeitos de luzes. Nesta sexta-feira (16), Ricardo desabafou sobre a permanência no Quarto Branco: “Mano, estou moído de ficar aqui dentro. Tô agoniado de ficar aqui dentro. Só estou aqui até agora porque é algo maior do que eu”, afirmou. Gabriela, por sua vez, chamou um candidato ao programa de “marrento e soberbo” ao ouvir um relato sobre a Casa de Vidro.

Três vagas para o BBB

Tadeu Schmidt anunciou mudanças na dinâmica na noite de quinta-feira (15). Após a saída de Henry Castelli por recomendação médica, o Quarto Branco passou a oferecer três vagas. Antes, apenas os dois últimos participantes entrariam no programa.

“Em vez de duas vagas pro Quarto Branco, agora serão três vagas. Repetindo: os três últimos que permanecerem no Quarto Branco entram no BBB 26”, disse Tadeu.