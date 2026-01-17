Folia

A festa abre a temporada de Carnaval neste sábado, das 16h às 6h, com entrada gratuita.

A Banda do DJ Evandro Jr. 2026 acontece neste sábado (17/01), das 16h às 6h, e abre a temporada de Carnaval, com mais de 30 artistas numa programação de 14 horas, no campo da Arena da Amazônia. A entrada é gratuita.

É a primeira vez que a banda das bandas ocupa o campo da Arena da Amazônia, um dos principais equipamentos multiuso do estado que recebe shows nacionais e internacionais, eventos esportivos e grandes celebrações públicas.

“Já fizemos edições em todo pódio da arena e agora vamos para o campo, com acesso também à primeira arquibancada, totalmente de graça”, destaca Evandro Jr.

“São mais de 30 atrações numa megaestrutura, em um palco de 40 metros, som e iluminação com profissionais de primeira linha para valorizar os nossos artistas locais e oferecer para o público que nos acompanha uma apresentação especial em todos os gêneros”, pontua o idealizador do evento.

Os portões abrem às 16h e a primeira atração traz representantes do pé-de-serra: Afonso Cearense, Xandinho, Watyla Melo e Alessandro Lima.

Em seguida, às 18h, o Ases do Pagode recebe Rogerinho da Bahia, Claudia Trindade e a bateria da Banda do Boulevard, com 100 integrantes, para uma homenagem a Paulo Onça, compositor de clássicos como “Feitio de Paixão”, sucesso com Jorge Aragão; e “Cartilha de Amor”, que ganhou o Brasil com o grupo Exaltasamba, entre outros sambas.

Márcio Ciganno com Jyou Guerra, John Veiga e Daniel Trindade trazem o sertanejo para festa às 20h; e Vanessa Auzier com Thaís Sampaio, Denis Salvador e Junior Original no axé e swingueira sobem ao palco às 22h.

O show do DJ Evandro Jr & Banda está marcado para meia-noite, com a gravação do Audiovisual Mix do cantor, que vai ter feat com Leninha Salvador e participação do Duo Bumbá, com Prince do Caprichoso, Leonardo Castelo e os bois Caprichoso e Garantido.

Uendel Pinheiro, Mikael, Sonatinha e Kelton Piloto vem com o repertório de pagode às 2h; e tem 100% Abusado & Meu Xodó no forró funk a partir das 4h. Os DJs Pach, Tixa, Bess Baze, Looa, Félix Morais e Rafa Militão vão comandar a música eletrônica entre 17h30 e 3h30.

“Quando os DJs entrarem, vai mudar todo cenário e a Arena da Amazônia vai se transformar numa boate, um verdadeiro festival de música eletrônica”, afirma Evandro Jr.

Referência

A Banda do DJ Evandro Jr. se consolidou como uma das maiores festas de pré-carnaval de Manaus. Realizada desde 2002, o evento beneficia, todos os anos, mais de 100 artistas, entre músicos, dançarinos, cantores, DJs e apresentadores, além de contar com uma produção que gera centenas de postos de emprego e renda.

Nesses 24 anos, mais de 350 mil pessoas curtiram o evento. Desde 2019 a festa acontece na Arena da Amazônia, com acesso gratuito.

Área VIP Open Bar

A banda das bandas vai ter Área VIP Open Bar, espaço privilegiado para 500 pessoas, com tirolesa, bebida liberada (cerveja Brahma,Skol Beats, água e refrigerante) das 16h às 6h, abadá exclusivo, copo personalizado e brindes.

Os ingressos estão à venda a R$ 150 (meia-entrada) na Botecaria, no Centro Cultural dos Povos da Amazônia, até 15h deste sábado.

A partir das 16h, os bilhetes só estarão disponíveis na portaria da Arena da Amazônia, entrada pela Constantino Nery.

