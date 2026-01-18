Acidente

Fiat Palio saiu da pista, caiu na mata e condutor é suspeito de embriaguez.

Um carro capotou várias vezes na tarde deste domingo (18) na Avenida Nathan Xavier, na Zona Leste de Manaus, no sentido Centro–bairro, e terminou dentro de uma área de mata às margens da via. O veículo envolvido é um Fiat Palio, que ficou completamente destruído após o acidente.

De acordo com policiais da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), quatro pessoas estavam no automóvel. Três passageiros sofreram escoriações e foram socorridos por equipes de resgate para hospitais da capital. O estado de saúde deles não foi informado.

O condutor saiu ileso, mas foi detido ainda no local. Dentro do carro, os policiais encontraram uma garrafa de uísque e uma lata de energético próxima ao banco do motorista, o que levantou suspeita de embriaguez ao volante.

O motorista foi encaminhado a uma delegacia, onde passará pelo teste do bafômetro e pelos procedimentos legais.

Marcas deixadas no asfalto indicam que o veículo perdeu o controle logo após uma curva e começou a rodar na pista antes de capotar repetidamente até atingir a vegetação.

A Polícia Civil deve investigar o caso para confirmar se o consumo de álcool e a possível alta velocidade contribuíram para o acidente.

