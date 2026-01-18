Surpresa especial

Arthur, de 9 anos, fã da corporação, recebeu visita e passeio em viatura.

Manaus (AM) – Fã do Corpo de Bombeiros, o pequeno Arthur Christopher recebeu uma surpresa especial durante a comemoração de seus nove anos, realizada neste sábado (17), em uma casa de festas no bairro Grande Vitória, zona leste da capital.

A festa teve como tema os Bombeiros, e a mãe do menino articulou a presença dos militares, que chegaram ao local em uma viatura da corporação e emocionaram a família.

Sonho realizado com passeio na viatura

Além da visita, Arthur teve a oportunidade de entrar no caminhão Auto Bomba Tanque (ABT) e dar um passeio acompanhado pelos bombeiros.

O menino é filho da confeiteira Jéssica Pires, de 26 anos, e demonstra paixão pelos veículos da corporação desde os quatro anos, quando teve contato com uma réplica de caminhão em uma festa.

Arthur é uma criança com Transtorno do Espectro Autista (TEA) não verbal, nível 2.

“É muito difícil entender o que ele quer, mas uma coisa eu sei: ele ama bombeiros. Ver ele feliz assim não tem preço”, contou a mãe.

Emoção para toda a família

O pai, Alisson Lima, de 29 anos, também destacou a importância do momento.

“É gratificante ver a alegria dele. A gente sempre quis proporcionar isso”, afirmou.

Quatro militares participaram da ação, levando uma viatura utilizada em ocorrências reais.

O soldado Marco Fonseca explicou que iniciativas como essa fazem parte da missão social da corporação.

“Mais do que atender emergências, nós queremos estar próximos da comunidade e valorizar a vida”, disse.

Investimentos ampliam presença dos Bombeiros no AM

Em 2025, o Corpo de Bombeiros do Amazonas dobrou o número de municípios com bases permanentes, passando de 11 para 22 cidades.

As novas unidades receberam viaturas Auto Tanque Florestal (ATF), com capacidade para 10 mil litros de água, além de equipamentos e reforço no efetivo.

A ampliação foi determinada pelo governador Wilson Lima, após concurso público e aquisição de novas viaturas.

VEJA VÍDEO

Leia mais:

Projeto de Lei aprimora a legislação para pessoas com autismo no Amazonas