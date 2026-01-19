Acidente

Vítima ficou presa à roda traseira e foi resgatada pelo Samu.

Um homem, ainda não identificado, ficou gravemente ferido depois que um ônibus do transporte coletivo o atropelou dentro do Terminal 4, na Zona Norte de Manaus, na noite deste domingo (18).

Segundo testemunhas, a vítima se desequilibrou e caiu enquanto o ônibus circulava pela plataforma. Informações preliminares indicam que uma das portas do veículo estava aberta no momento do acidente, o que teria provocado a queda.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o homem preso à roda traseira do ônibus enquanto aguardava socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local, prestou os primeiros socorros e encaminhou o passageiro para uma unidade de saúde da capital.

Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.