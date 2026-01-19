Programação

Programação do primeiro semestre inclui 13 roteiros turísticos no Amazonas

O Sesc Amazonas divulgou a programação de passeios regionais para o primeiro semestre de 2026. Ao todo, serão 13 atividades em cachoeiras, balneários, flutuantes e outros atrativos turísticos do estado. Os passeios são abertos ao público em geral, com valores diferenciados para comerciários.

A programação tem início em fevereiro, com visita à Cachoeira dos Pássaros, com ingressos a partir de R$ 80. Ainda no mesmo mês, o Sesc promove passeios ao EcoResort Cirandeira Bela e ao Flutuante Selva Amazônica.

Atividades em março e abril

Em março, estão previstos passeios para a Cachoeira Abraço Verde e uma programação especial em flutuante, com yoga, mat pilates, meditação e café da manhã.

No mês de abril, os destinos incluem o Pesque e Pague San Diego, um circuito de trilhas e cachoeiras em Presidente Figueiredo, um dia de yoga na Caverna do Maroaga, com visita à Gruta da Judéia e à Cachoeira da Asframa, além do Balneário Três Irmãs.

Em maio, a programação contempla o Balneário da Márcia e o passeio amazônico, com visita à comunidade indígena, pesca do pirarucu e observação de botos. Já em junho, os participantes poderão conhecer a Cachoeira Natal Falls e participar de um passeio fluvial com jantar.

Serviços inclusos e valores

Foto: Divulgação

Todos os passeios incluem transporte, seguro-viagem, ingresso de entrada em cada local e acompanhamento de técnico de turismo do Sesc. Outros serviços, como alimentação, variam conforme a atividade escolhida.

Os valores dos pacotes variam de R$ 60 a R$ 305. As vendas ocorrem nas Centrais de Relacionamento do Sesc:

Sesc Centro – Rua Henrique Martins, nº 427 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30);

– Rua Henrique Martins, nº 427 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h30); Sesc Balneário – Avenida Constantinopla, nº 288, Alvorada/Campos Elíseos (segunda a sexta-feira, das 6h30 às 16h30);

– Avenida Constantinopla, nº 288, Alvorada/Campos Elíseos (segunda a sexta-feira, das 6h30 às 16h30); Sesc Ler Cidade Nova – Rua Visconde de Itanhaém, nº 94 (segunda a sexta-feira, das 8h às 17h).

Para mais informações, os interessados podem acessar o site www.sesc-am.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp (92) 98127-3777.

