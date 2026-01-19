tatuadores

Evento reúne tatuadores, concursos artísticos e atrações culturais em Manaus

O Palácio Rio Negro, no Centro de Manaus, recebe mais uma edição do Amazon Expo Tattoo 2026 nos dias 30 e 31 de janeiro, das 14h às 23h. O evento conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, e integra a programação cultural do estado.

Realizado anualmente desde 2010, o Amazon Expo Tattoo promove a valorização da arte corporal, da economia criativa e da cultura urbana. A edição de 2026 reúne mais de 40 tatuadores de diferentes regiões do Brasil.

Concurso reúne diferentes estilos de tatuagem

Os profissionais participam de um concurso artístico com 10 categorias, entre elas Neo Tradicional, Old School, Oriental, Blackwork, Black and Grey, Realismo, Lettering, Geek Comic e Temas Amazônicos. O evento também premia o Melhor Tatuador do Evento.

Segundo o diretor do evento, Marcos Sahdo, o concurso demonstra a consolidação do Amazon Expo Tattoo no cenário nacional. “É um concurso grandioso, no mesmo nível dos tatuadores que atuam hoje no Amazonas, reunindo grandes artistas e avaliadores de renome nacional”, afirmou.

Como parte da competição, os vencedores de cada categoria recebem troféus e kits profissionais, incentivando a qualificação e o reconhecimento artístico dos tatuadores.

Foto: Divulgação

Premiação especial e destaque nacional

O grande destaque da competição é a premiação de Melhor do Evento, que contempla o artista vencedor com um troféu especial e um anel de prata personalizado com a logomarca do Amazon Expo Tattoo, inspirado em premiações simbólicas de grandes eventos esportivos.

A edição de 2026 reforça o crescimento do mercado da tatuagem no Amazonas, impulsionado pela presença de artistas locais, nacionais e internacionais que atuam na capital.

Programação cultural diversificada

Além do concurso de tatuagem, o Amazon Expo Tattoo oferece shows de bandas locais, batalha de b-boys, exposição de artes visuais, feira alternativa, sorteios e valores promocionais oferecidos pelos profissionais participantes.

A entrada é gratuita, e o público conta com praça de alimentação e estacionamento durante os dois dias do evento, dedicados à arte, à criatividade e à valorização da produção cultural urbana na Amazônia.

