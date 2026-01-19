Nhamundá

Crime ocorreu após discussão entre amigos; vítima sofreu ferimentos graves e já recebeu alta.

Nhamundá (AM) – Um homem de 30 anos foi preso nesta segunda-feira (19) após tentar matar um amigo, de 35 anos, em Nhamundá, a 383 quilômetros de Manaus. A prisão foi realizada pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 43ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), na rua Leopoldo Neves, bairro Centro.

Discussão entre amigos resultou em crime

Segundo o delegado Ramon Sampaio, a tentativa de homicídio ocorreu no dia 11 de janeiro, após uma discussão entre os dois amigos. Ambos estavam sob efeito de álcool e entorpecentes no momento da briga. Durante a confusão, a vítima chegou a danificar o celular do agressor.

Vítima sofreu ferimentos graves

“O indivíduo quebrou uma garrafa e feriu a vítima em diversas partes do corpo. O homem foi socorrido pela população e encaminhado ao hospital local, onde exame de corpo de delito constatou lesões graves”, explicou o delegado.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser transferida para o hospital de Parintins e já recebeu alta médica.

Autor tem antecedentes e segue à disposição da Justiça

Ainda segundo o delegado, o autor possui antecedentes criminais por roubo. Diante da periculosidade, foi decretada sua prisão preventiva. O homem responderá judicialmente pelo crime de tentativa de homicídio e permanece à disposição da Justiça.

