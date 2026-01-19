Debate

Presença do presidente na Sapucaí divide aliados e gera debate político

A possibilidade de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assistir ao desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que fará uma homenagem a ele neste Carnaval, gera opiniões divergentes entre aliados. Enquanto alguns defendem que ele vá, outros consideram a ideia arriscada.

A Acadêmicos de Niterói, que conquistou acesso ao grupo especial do Carnaval carioca no ano passado, será a primeira escola a se apresentar no dia 15 de fevereiro.

Os carnavalescos da Acadêmicos de Niterói criaram o enredo “Do alto do Mulungo surge a esperança: Lula, o operário do Brasil” para celebrar a trajetória do presidente e oferecer uma oportunidade de exposição positiva.

Riscos e preocupações

Por outro lado, parte do governo teme que a presença de Lula possa trazer riscos. Se a escola voltar para a segunda divisão do Carnaval, o presidente poderia ser associado à imagem de “pé frio”, um estigma que sua equipe prefere evitar.

Além disso, aliados que defendem a ida de Lula ao sambódromo consideram o evento uma oportunidade de capitalização política.

O desfile, inteiramente voltado para enaltecer o presidente em um ano de campanha pela reeleição, poderia atrair grande atenção da mídia e do público durante a apresentação.

A presença de chefes de Estado nos desfiles da Sapucaí não é inédita. Diversos presidentes já acompanharam apresentações das escolas de samba ao longo dos anos.

A ex-presidente Dilma Rousseff, por exemplo, compareceu a todos os desfiles durante seu mandato.

Decisão ainda indefinida

Até o momento, não houve decisão sobre a participação de Lula. Caso ele opte por ir, a comitiva presidencial partiria do Rio de Janeiro diretamente para uma viagem internacional à Índia e à Coreia do Sul, programada logo após o Carnaval.

Por fim, o assunto está sendo avaliado pela equipe de comunicação e pela ala política do governo, incluindo o marqueteiro oficial da República, Sidônio Palmeira.

(*) Com informações do CNN Brasil