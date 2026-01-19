Manaus (AM) – Um homem identificado como Edinelson Nunes Pereira, de 41 anos, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (19) em uma área usada para descarte irregular de lixo, na rua Manaus, bairro Compensa, Zona Oeste da capital amazonense.
O corpo apresentava sinais de extrema violência, com fraturas nos dois braços e em uma das pernas. O rosto da vítima estava completamente desfigurado, indicando que Edinelson foi brutalmente espancado antes de morrer.
Polícia suspeita de desova do corpo
De acordo com o subtenente Marcos Farias, da Polícia Militar, há indícios de que o crime não ocorreu no local onde o corpo foi encontrado. Segundo o policial, o cenário aponta para uma possível desova.
“Pelas características da cena, tudo indica que ele já foi deixado aqui sem vida. O Samu foi acionado e a médica confirmou o óbito no local. Agora, a investigação vai apurar a motivação”, explicou o subtenente.
Perícia confirma agressões antes da morte
A perícia criminal confirmou a brutalidade do crime. Edinelson teve membros quebrados ainda em vida, o que reforça a suspeita de tortura antes da execução.
Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).
Histórico da vítima entra na linha de investigação
Familiares informaram à polícia que Edinelson não morava mais com parentes e estava vivendo de favor em uma residência nas proximidades.
Informações de que a vítima teria um histórico conturbado. Em 2019, Edinelson teria sido envolvido na morte de um homem conhecido como “Robinho”, crime ocorrido em frente ao PAC da Compensa.
Questionado sobre a possível ligação entre os casos, o subtenente afirmou que a Polícia Civil vai investigar se o assassinato está relacionado a acerto de contas ou retaliação ligada ao tráfico de drogas.
Investigação segue com a DEHS
O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que busca identificar os autores e esclarecer as circunstâncias da tortura e execução.
