A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação Ruptura para desarticular empresas de fachada usadas na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Amazonas.
A ação, por sua vez, dá continuidade à Operação Linhagem, iniciada em 2023, e atinge a estrutura logística e financeira de uma organização criminosa que atua em Manaus, Santo Antônio do Içá e Tonantins.
Durante a ofensiva, a PF cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão em endereços dos investigados. Além disso, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos, mídias digitais e documentos, que agora passam por análise pericial.
De acordo com as investigações, os suspeitos tinham funções bem definidas dentro do esquema criminoso. Enquanto isso, parte do grupo negociava e fornecia entorpecentes, e outros integrantes coordenavam a logística do transporte da droga.
Ainda segundo a PF, outro núcleo da organização movimentava e ocultava o dinheiro obtido com o tráfico por meio de empresas de fachada. Dessa forma, o grupo buscava dar aparência legal aos valores ilícitos, o que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro.
Conforme a apuração, a organização atuava principalmente no tráfico de cocaína e maconha do tipo skunk. Para isso, utilizava rotas fluviais e mecanismos de cooptação regional para facilitar a circulação das drogas.
Por fim, a Polícia Federal informou que as investigações continuam e que novas fases da operação não estão descartadas.
