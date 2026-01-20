Ruptura

Operação é desdobramento de investigação iniciada em 2023 e cumpre prisões e buscas em Manaus e no interior do estado

A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (20), a Operação Ruptura para desarticular empresas de fachada usadas na lavagem de dinheiro do tráfico de drogas no Amazonas.

A ação, por sua vez, dá continuidade à Operação Linhagem, iniciada em 2023, e atinge a estrutura logística e financeira de uma organização criminosa que atua em Manaus, Santo Antônio do Içá e Tonantins.

Durante a ofensiva, a PF cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão em endereços dos investigados. Além disso, os policiais apreenderam equipamentos eletrônicos, mídias digitais e documentos, que agora passam por análise pericial.

De acordo com as investigações, os suspeitos tinham funções bem definidas dentro do esquema criminoso. Enquanto isso, parte do grupo negociava e fornecia entorpecentes, e outros integrantes coordenavam a logística do transporte da droga.

Ainda segundo a PF, outro núcleo da organização movimentava e ocultava o dinheiro obtido com o tráfico por meio de empresas de fachada. Dessa forma, o grupo buscava dar aparência legal aos valores ilícitos, o que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro.

Conforme a apuração, a organização atuava principalmente no tráfico de cocaína e maconha do tipo skunk. Para isso, utilizava rotas fluviais e mecanismos de cooptação regional para facilitar a circulação das drogas.

Por fim, a Polícia Federal informou que as investigações continuam e que novas fases da operação não estão descartadas.

