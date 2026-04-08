Libertadores

Rubro-Negro enfrenta equipe peruana na altitude de Cusco pela fase de grupos da Libertadores

O Flamengo estreia na Copa Libertadores da América nesta quarta-feira, contra o Cusco FC (antigo Real Garcilaso). A partida acontece às 21h30 (de Brasília), no Estádio Inca Garcilaso de la Vega.

A transmissão será feita pela TV Globo, ge tv e Paramount+. Além disso, o ge acompanha todos os lances em tempo real.

Altitude e histórico marcam o confronto

A cidade de Cusco fica a 3.350 metros acima do nível do mar. Por isso, a altitude se torna um fator importante para a partida.

No entanto, o Flamengo já tem histórico positivo no local. Foi ali que o clube conquistou uma de suas maiores vitórias em altitude: 3 a 0 sobre o Cienciano, em 2008.

As equipes estão no Grupo A, ao lado de Estudiantes e Independiente Medellín.

Cusco FC vive mudança no comando técnico

O Cusco FC soma três vitórias e duas derrotas nas últimas cinco partidas. Atualmente, ocupa a sexta colocação no Campeonato Peruano, com 13 pontos em nove jogos.

Recentemente, o clube passou por mudança no comando técnico. O argentino Miguel Rondelli deixou a equipe para assumir o Melgar.

Em seguida, o uruguaio Alejandro Orfila foi contratado e estreou com vitória por 3 a 1, justamente contra o Melgar, fora de casa.

Flamengo busca o pentacampeonato

Atual campeão da Copa Libertadores da América, o Flamengo inicia a campanha em busca do pentacampeonato.

Com isso, o clube tenta se igualar ao Peñarol entre os maiores campeões do continente. Atualmente, Independiente e Boca Juniors lideram o ranking, com sete e seis títulos, respectivamente.

Além disso, o time carioca chega embalado por vitória sobre o Santos no Brasileirão. A equipe se recuperou após derrota por 3 a 0 para o Red Bull Bragantino e ocupa a quarta posição da Série A, com 17 pontos.

Onde assistir

Transmissão: TV Globo, ge tv e Paramount+

TV Globo, ge tv e Paramount+ Tempo real: ge (lance a lance)

Prováveis escalações

Cusco FC – Técnico: Alejandro Orfila

O treinador tem apenas um desfalque para a estreia: o zagueiro Fuentes, suspenso pela Conmebol. Assim, Carlos Gamarra e Choi disputam a vaga na defesa.

Provável escalação:

Díaz; Ruidías, Carlos Gamarra (Choi), Ampuero e Bolívar; Colitto, Soto, Valenzuela e Manzaneda; Carabajal e Callejo.

Desfalques: Fuentes

Pendurados: Ninguém

Flamengo – Técnico: Leonardo Jardim

O Flamengo terá desfalques importantes na estreia. Jorginho, Pulgar, Everton Cebolinha, Alex Sandro e Saúl estão fora.

Por outro lado, De la Cruz viajou com a delegação, embora exista a possibilidade de ser poupado.

Provável escalação:

Rossi; Varela, Léo Pereira, Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Danilo); Evertton Araújo, Paquetá e Arrascaeta; Carrascal, Pedro e Lino.

Desfalques: Jorginho (lesão muscular na panturrilha esquerda), Pulgar (lesão no ombro direito), Everton Cebolinha (fratura na costela), Alex Sandro (lesão muscular) e Saúl (cirurgia no calcanhar).

Pendurados: Ninguém

Arbitragem

Árbitro: Derlis López

Derlis López Assistente 1: Roberto Cañete

Roberto Cañete Assistente 2: José Cuevas

José Cuevas 4º árbitro: Mario Díaz de Vivar

Mario Díaz de Vivar VAR: Fernando López

(*) Com informações do Ge

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