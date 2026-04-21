Polícia Civil

Dupla tentou fugir durante abordagem fluvial e foi capturada com droga no rio Purus

Dois homens foram presos nesta terça-feira (21), por volta das 11h30, durante uma operação na zona rural de Beruri, a 173 quilômetros de Manaus. Com a dupla, os policiais apreenderam dez tabletes de oxi, totalizando cerca de 10 quilos da droga.

A ação foi realizada por equipes da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 80ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), com apoio da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), após denúncia sobre o transporte de entorpecentes na região da boca do rio Purus.

Segundo o delegado Jailton Santos, as equipes montaram uma operação integrada e seguiram por via fluvial até o ponto indicado, onde aguardaram a embarcação suspeita.

Durante a abordagem, os suspeitos tentaram resistir à ordem de parada. Um deles chegou a pular no rio na tentativa de fugir, mas foi capturado junto com o comparsa.

Na revista, os policiais encontraram, dentro de uma mochila preta, dez tabletes de oxi.

Os dois homens foram levados à delegacia, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas. Eles devem passar por audiência de custódia e permanecem à disposição da Justiça.

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