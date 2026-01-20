Centro de Manaus

Evento marca retomada dos Pontos de Cultura no Estado após 20 anos

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, realiza, entre os dias 25 e 28 de janeiro de 2026, o Pré-Fórum Cultura Viva Amazonas, no Palacete Provincial, localizado na Praça Heliodoro Balbi, no Centro de Manaus.

A atividade integra a programação da Teia Estadual do Amazonas e marca a retomada do encontro estadual de Pontos de Cultura após 20 anos.

O pré-fórum funciona como um espaço de formação, diálogo e preparação dos Pontos de Cultura para o 3º Fórum Estadual de Pontos de Cultura, instância política e deliberativa da Política Nacional Cultura Viva.

A programação reúne painéis e debates que fortalecem a compreensão sobre a Cultura Viva, a participação social e a importância da continuidade dessa política pública nos territórios.

Abertura acontece no domingo (25)

A abertura do pré-fórum ocorre no domingo (25/01), das 16h às 19h, no Auditório do Palacete Provincial, com os painéis “Política Nacional Cultura Viva: o que é e como funciona” e “Lei Cultura Viva: legado, conquistas e futuro”.

As atividades abordam temas como gestão compartilhada, participação social e a trajetória da Cultura Viva como política pública no Brasil.

Programação segue na segunda-feira (26)

Na segunda-feira (26/01), a programação continua das 16h às 19h, também no Auditório do Palacete Provincial, com os painéis “O que é ser um Ponto de Cultura” e “Cultura Viva na Amazônia: território, identidade e base comunitária”.

Os debates aprofundam a atuação dos Pontos de Cultura e destacam as especificidades da produção cultural nos territórios amazônicos.

Abertura da 1ª Teia Amazonas

Na terça-feira (27), tem início a 1ª Teia Amazonas, com credenciamento e acolhida, das 9h às 13h, seguido da cerimônia de abertura oficial, às 9h30.

A solenidade conta com a participação do secretário de Estado de Cultura e Economia Criativa, Caio André, da secretária de Cidadania Cultural do Ministério da Cultura, Márcia Rollemberg, e da representante estadual da Rede Nacional de Pontos de Cultura, Lydia Lucia.

Oficina formativa e programação até sexta-feira

No período da tarde, das 14h às 16h, acontece a oficina formativa “Gestão Comunitária e Organização do Ponto de Cultura”, voltada ao fortalecimento da atuação coletiva, da organização comunitária e da gestão compartilhada.

A Teia Amazonas segue até sexta-feira (30).

Programação cultural integrada ao público

Paralelamente às atividades formativas, o público acompanha uma programação cultural integrada, realizada no Palacete Provincial e em áreas adjacentes.

As ações incluem apresentações artísticas no Palco Teia, exibições audiovisuais no CineTeia, a Feira Teia Criativa, com produtos da economia criativa e solidária dos Pontos de Cultura, além do Espaço Floresta Viva, com ambientações artísticas e exposições inspiradas nos territórios amazônicos.

A programação paralela amplia os espaços de convivência, troca de saberes e visibilidade das produções culturais comunitárias.

A iniciativa reforça o compromisso do Governo do Amazonas com a valorização da cultura comunitária, o protagonismo da sociedade civil e o fortalecimento da Política Nacional Cultura Viva no Estado.

Leia mais: Galo de Manaus 2026 celebra culturas afro-brasileiras no Sambódromo