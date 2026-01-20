Legado

Ex-jogadora assume cargo estratégico e reforça legado no futebol feminino

A ex-jogadora e gestora esportiva Formiga, de 47 anos, foi anunciada nesta terça-feira (20) como a nova diretora de Políticas de Futebol e de Promoção do Futebol Feminino do Ministério do Esporte.

O posto, anteriormente ocupado por Mariléia dos Santos, a Michael Jackson, assume importância estratégica às vésperas da primeira Copa do Mundo Feminina a ser realizada no Brasil.

Carreira de gestão esportiva

Após se despedir dos campos em 2022, Formiga direcionou sua carreira para a gestão esportiva. Ela atuou como secretária-adjunta de Esportes e Juventude de Cotia, em São Paulo, e esteve envolvida em diversas iniciativas voltadas ao desenvolvimento do futebol feminino.

Entre elas, destacou-se como embaixadora da primeira Copa Maria Bonita e participou do Programa de Iniciativas Sociais, realizado em Paris em novembro do ano passado.

Ao se aposentar em 2022, aos 44 anos, Formiga deixou um legado impressionante: 368 jogos, 42 gols e 29 anos dedicados ao futebol. Pela Seleção Brasileira, conquistou três medalhas do Pan-Americano e venceu a Copa América cinco vezes.

Além de sua trajetória na seleção, Formiga também jogou por clubes como São Paulo, Portuguesa, Santos, FC Rosengard, New Jersey, Quickstrike Lady Blues, Saad, Botucatu, FC Gold Pride, Chicago Stars, São José, São Francisco e PSG, acumulando experiências em diferentes cenários do futebol mundial.

