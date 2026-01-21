Manifesto Musical

Apresentação da turnê Manifesto Musical acontece em 22 de agosto, na Arena da Amazônia, e integra roteiro nacional de 2026

Os ingressos para o show de Henrique e Juliano em Manaus começaram a ser vendidos na terça-feira (21), ao meio-dia. A apresentação integra a turnê Manifesto Musical e acontece no dia 22 de agosto, na Arena da Amazônia.

A capital amazonense está entre as 11 cidades confirmadas no roteiro do projeto, que percorre o Brasil em 2026. O espetáculo aposta em um formato ampliado, com duração aproximada de três horas.

Turnê percorre o Brasil

Além disso, a turnê marca um momento relevante na trajetória da dupla, que mantém relação direta com o público e costuma reunir grandes plateias em arenas e estádios pelo país.

Com isso, o Manifesto Musical propõe uma experiência que revisita os principais sucessos da carreira e reforça a identidade musical construída ao longo dos anos.

O projeto ganhou destaque nacional após Henrique e Juliano se tornarem a primeira dupla sertaneja a esgotar os ingressos do Maracanã, no Rio de Janeiro. O show, realizado em janeiro, reuniu mais de 60 mil pessoas e marcou o lançamento oficial da turnê.

Antes disso, os artistas realizaram três apresentações consecutivas com ingressos esgotados no Allianz Parque, em São Paulo. Esses shows ajudaram a consolidar o formato do espetáculo apresentado ao público.

Além do repertório musical, a turnê é apresentada como uma síntese dos valores que orientam a carreira da dupla, como autenticidade, coerência artística e conexão com as histórias narradas nas canções.

Manifesto Musical em Manaus

Data: 22 de agosto

22 de agosto Horário: a definir

a definir Local: Arena da Amazônia

Arena da Amazônia Endereço: Av. Constantino Nery, 5001 – Flores, Manaus

Av. Constantino Nery, 5001 – Flores, Manaus Ingressos: vendas a partir de 21 de janeiro, às 12h

vendas a partir de 21 de janeiro, às 12h Parcelamento: em até cinco vezes sem juros (Guicheweb)

Leia mais: BTS confirma shows no Brasil em 2026 e empolga fãs com três datas em São Paulo.