Kpop

Grupo sul-coreano retorna ao Brasil após sete anos e confirma nova série de shows.

O ARMY brasileiro tem motivos para comemorar. Afinal, o BTS confirmou shows no Brasil em 2026. Nesta terça-feira (13), o grupo sul-coreano anunciou as datas da nova turnê mundial e, entre os países escolhidos, incluiu o Brasil.

Em São Paulo, os shows estão marcados para os dias 28, 30 e 31 de outubro. Por enquanto, a produção ainda não divulgou o local das apresentações.

Vale lembrar que a última turnê mundial do BTS aconteceu entre 2018 e 2019, com a “BTS World Tour Love Yourself: Speak Yourself”.

Na ocasião, a passagem mais recente pelo Brasil ocorreu em 2019, quando o grupo se apresentou em dois shows, nos dias 25 e 26 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo. Inclusive, essas apresentações foram registradas em DVD.

Agora, a nova turnê do BTS começa em 9 de abril, em Goyang, na Coreia do Sul. Na sequência, o grupo segue para Tóquio. Depois disso, passa pelos Estados Unidos e pela Espanha. Além disso, a agenda inclui Reino Unido, França, Peru, Colômbia, Argentina, Chile, Tailândia e outros países.

Quem é o BTS?

Formado em 2013, o BTS é um grupo de K-pop composto por RM, Jin, J-Hope, SUGA, Jimin, V e Jung Kook. O septeto foi criado pela HYBE, anteriormente conhecida como Big Hit Entertainment, na Coreia do Sul.

Desde a estreia, o BTS lançou diversos álbuns e EPs de sucesso, incluindo:

2 Cool 4 Skool (2013)

Dark & Wild (2014)

The Most Beautiful Moments in Life I (2015)

Wings (2016)

Love Yourself: Her, Tear e Answer (2017 e 2018)

Map of The Soul: Persona (2019)

Map of The Soul: 7 (2020)

Be (2020)

Proof (2022)

(*) Com informações da Billboard

Leia mais: BTS anuncia novo álbum e turnê mundial após fim do serviço militar