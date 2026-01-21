Reconhecimento

Gestão de David Almeida investe em servidores e melhora resultados escolares

A valorização dos profissionais da educação é um dos pilares centrais da política educacional da Prefeitura de Manaus e tem impulsionado avanços na rede municipal de ensino.

Sob a gestão do prefeito David Almeida, a administração adotou medidas estruturantes voltadas ao reconhecimento profissional, à melhoria das condições de trabalho e à estabilidade institucional, promovendo um ambiente mais adequado ao aprendizado.

Iniciativas e benefícios

Entre as ações implementadas, destacam-se a regularização das progressões funcionais, a ampliação do pagamento de horas extras para professores e pedagogos, o reforço das equipes de apoio escolar e a melhoria das condições físicas e organizacionais das escolas.

Essas medidas permitem que educadores e gestores concentrem esforços no acompanhamento pedagógico dos estudantes.

“Nenhuma política educacional se sustenta sem valorizar quem está dentro da sala de aula. Investir no professor é investir diretamente no aprendizado do aluno”, destacou o prefeito David Almeida.

Um destaque da gestão foi a publicação da maior progressão funcional da história da rede municipal, beneficiando mais de 10 mil servidores da educação.

A medida impactou diretamente a motivação, o clima organizacional e a permanência dos profissionais na rede.

“Quando o servidor é respeitado, reconhecido e valorizado, o reflexo aparece no dia a dia da escola e nos resultados pedagógicos. Educação de qualidade começa com profissionais valorizados”, reforçou o prefeito.

A política de valorização é conduzida de maneira permanente, baseada no diálogo institucional, na responsabilidade fiscal e no atendimento às demandas da categoria, avançando de forma contínua dentro do que é possível realizar com equilíbrio e sustentabilidade.

“Valorizar o servidor é um processo contínuo. Nem tudo se resolve de uma vez, mas o compromisso da nossa gestão é avançar com diálogo, responsabilidade e respeito”, afirmou David Almeida.

Bonificação por desempenho

Como parte dessa política, o prefeito anunciou o pagamento de uma bonificação por desempenho aos servidores da rede municipal de ensino.

Prevista para o final deste mês, a medida representa um investimento de cerca de R$ 52 milhões, viabilizado pelo equilíbrio fiscal da gestão e pelo cumprimento de metas administrativas e educacionais.

A bonificação beneficiará aproximadamente 17 mil profissionais, com valores proporcionais à carga horária: R$ 2 mil para jornadas de 20 horas, R$ 4 mil para 40 horas e R$ 6 mil para 60 horas, contemplando professores, pedagogos e demais servidores da educação.

“Essa bonificação por desempenho é fruto de planejamento, responsabilidade fiscal e respeito aos profissionais da educação. Ela reconhece o esforço coletivo e os avanços alcançados pela rede municipal”, destacou o prefeito David Almeida.

O pagamento reforça o compromisso da administração com a valorização concreta dos servidores, respeitando limites legais e garantindo segurança jurídica.

O secretário municipal de Educação (Semed), Júnior Mar, ressaltou que a valorização dos profissionais impacta diretamente a qualidade do ensino.

“Reconhecer o trabalho do professor fortalece o vínculo com a rede, melhora o ambiente escolar e reflete na aprendizagem dos alunos. Valorização não é discurso, é política pública efetiva”, afirmou o secretário.

Impactos na qualidade do ensino

Conforme dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e do Ministério da Educação (MEC), redes de ensino que investem na valorização docente, estabilidade profissional e condições adequadas de trabalho apresentam melhores resultados de aprendizagem, menor rotatividade de professores e maior continuidade pedagógica. Esses fatores são essenciais para consolidar avanços educacionais ao longo do tempo.

Em Manaus, essa política é complementada por outras ações estruturantes, como a ampliação do ensino em tempo integral, o fortalecimento da alfabetização na idade certa, a recomposição da aprendizagem e a modernização da infraestrutura escolar.

“Estamos cuidando de quem cuida das nossas crianças. Esse respeito aos profissionais da educação é o que sustenta os avanços que Manaus vem alcançando”, concluiu David Almeida.

Com iniciativas concretas de valorização, planejamento e responsabilidade fiscal, a gestão de David Almeida consolida um ambiente institucional mais estável, profissional e comprometido com resultados, fortalecendo a escola pública municipal como espaço de excelência pedagógica e transformação social.

