Tragédia

Adolescente foi encontrada ferida pelo pai dentro de casa e não resistiu aos ferimentos

A adolescente Beatriz Costa Diniz, de 15 anos, morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto utilizava um celular conectado à tomada, na comunidade do Jutaí, zona rural do município de Augusto Corrêa, no nordeste do Pará. O caso é investigado pela Polícia Civil como morte acidental.

A morte foi confirmada pela Polícia Científica, que liberou o corpo por volta do meio-dia da última terça-feira (20). Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Augusto Corrêa informou ao G1, o incidente ocorreu entre 22h e 23h da quinta-feira (15). A adolescente foi encontrada ferida dentro de casa pelo próprio pai.

Devido à gravidade das lesões, Beatriz foi levada inicialmente para uma unidade de saúde em Bragança e, em seguida, transferida para o Hospital Metropolitano. Ela não resistiu e morreu na segunda-feira (19). O velório acontece nesta quinta-feira (22).

A morte causou comoção entre moradores de Augusto Corrêa. Nas redes sociais, amigos e vizinhos destacaram que Beatriz era bastante conhecida na comunidade e ajudava a complementar a renda familiar vendendo tapiocas em ônibus que circulam pela cidade.

Distribuidora nega falhas no fornecimento

A Equatorial Pará, concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no estado, informou que enviou uma equipe técnica ao local após relatos de oscilação na rede, mas não constatou interrupções no fornecimento nos últimos 30 dias na região.

A empresa afirmou ainda que permanece à disposição das autoridades e reforçou a orientação para que celulares e outros aparelhos eletrônicos não sejam utilizados enquanto estiverem conectados à tomada.

A Polícia Civil informou que solicitou perícias para esclarecer as circunstâncias do caso e confirmar a causa da morte.

(*) Com informações do Diário do Nordeste

