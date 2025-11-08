Um homem levou um choque ao encostar em um fio energizado que estava caído na Avenida Timbiras, em Manaus, nesta sexta-feira (7).
Como ocorreu o acidente
O cabo havia sido derrubado por um caminhão em frente à Escola Estadual Dom João de Souza Lima. A vítima caminhava pelo local quando tocou no fio e recebeu a descarga elétrica.
Estado de saúde
O homem foi socorrido e levado ao SPA Danilo Corrêa. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.
Ação da concessionária
A Amazonas Energia foi acionada para realizar a retirada da fiação e efetuar os reparos necessários na rede.
