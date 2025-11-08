Choque

Vítima encostou em cabo energizado derrubado por caminhão e foi socorrida ao SPA Danilo Corrêa.

Um homem levou um choque ao encostar em um fio energizado que estava caído na Avenida Timbiras, em Manaus, nesta sexta-feira (7).

Como ocorreu o acidente

O cabo havia sido derrubado por um caminhão em frente à Escola Estadual Dom João de Souza Lima. A vítima caminhava pelo local quando tocou no fio e recebeu a descarga elétrica.

Estado de saúde

O homem foi socorrido e levado ao SPA Danilo Corrêa. Até o momento, não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Ação da concessionária

A Amazonas Energia foi acionada para realizar a retirada da fiação e efetuar os reparos necessários na rede.

