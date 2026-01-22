Together, Together

Cantor britânico retorna ao país com a turnê “Together, Together” e se apresenta em São Paulo nos dias 17 e 18 de julho.

O cantor Harry Styles tem data marcada para voltar ao Brasil. Nesta quinta-feira (22), o artista anunciou a turnê mundial “Together, Together”, que inclui duas apresentações em São Paulo. Os shows acontecem nos dias 17 e 18 de julho, no Estádio do MorumBIS.

Os ingressos custam a partir de R$ 265 e serão vendidos pelo site da Ticketmaster Brasil. Confira os detalhes abaixo. Além do Brasil, a turnê “Together, Together” passa por Holanda, Reino Unido, México, Estados Unidos e Austrália.

No Brasil, os shows terão abertura da banda norte-americana Fcukers. A passagem mais recente de Harry Styles pelo país aconteceu em dezembro de 2022, quando ele realizou dois shows no Allianz Parque, em São Paulo.

Preços dos ingressos para os shows de Harry Styles no Brasil

Arquibancada: R$ 530 (inteira) / R$ 265 (meia-entrada)

R$ 530 (inteira) / R$ 265 (meia-entrada) Pista: R$ 700 (inteira) / R$ 350 (meia-entrada)

R$ 700 (inteira) / R$ 350 (meia-entrada) Cadeira superior: R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia-entrada)

R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia-entrada) Cadeira inferior: R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia-entrada)

R$ 800 (inteira) / R$ 400 (meia-entrada) Pit Circle: R$ 1.410 (inteira) / R$ 705 (meia-entrada)

R$ 1.410 (inteira) / R$ 705 (meia-entrada) Pit Disco: R$ 1.410 (inteira) / R$ 705 (meia-entrada)

R$ 1.410 (inteira) / R$ 705 (meia-entrada) Pit Kiss: R$ 1.410 (inteira) / R$ 705 (meia-entrada)

R$ 1.410 (inteira) / R$ 705 (meia-entrada) Pit Square: R$ 1.410 (inteira) / R$ 705 (meia-entrada)

Datas de pré-venda e venda geral

A pré-venda para clientes Santander Private e Select começa na segunda-feira (26), às 11h.

Para clientes gerais do Santander, a pré-venda será no dia 27 de janeiro, também às 11h.

A venda geral inicia no dia 28 de janeiro, às 11h.

Novo álbum de Harry Styles

Harry Styles anunciou, na quinta-feira passada (15), o lançamento do quarto álbum de estúdio da carreira, “Kiss All The Time. Disco, Occasionally”, previsto para o dia 6 de março. O disco será o primeiro trabalho inédito do britânico desde 2022, quando lançou “Harry’s House”.

Na época, o álbum ganhou projeção mundial com o sucesso de “As It Was”, primeiro single de “Harry’s House”. A música permaneceu por 15 semanas em 1º lugar no Hot 100, tornando-se o número 1 mais longo de um cantor britânico e o quarto mais longevo da história do chart. A faixa também liderou as paradas globais do Spotify e do Deezer em 2022.

“Harry’s House” foi lançado em 20 de maio, com 13 faixas inéditas e sem participações especiais, característica recorrente da carreira solo de Harry. O álbum estreou em 1º lugar no Billboard 200, com mais de 500 mil unidades vendidas na primeira semana.

O projeto conquistou ainda o principal prêmio do Grammy 2023, quando Harry Styles venceu na categoria álbum do ano.

Antes de “Harry’s House”, o cantor lançou o álbum de estreia homônimo em 2017 e, em seguida, “Fine Line”, em 2019. Ambos os trabalhos também estrearam em 1º lugar na parada de álbuns dos Estados Unidos.

(*) Com informações da Billboard Brasil

