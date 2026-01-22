Casa Fametro

Ação alerta tutores sobre riscos da doença respiratória e oferece vacinação preventiva até 30 de janeiro

A gripe canina é mais comum do que muitos tutores imaginam. Cães que frequentam ambientes como parques, creches, banho e tosa, hotel ou que convivem com outros animais estão mais expostos à circulação de vírus e bactérias responsáveis por doenças respiratórias.

Assim como ocorre com os humanos, o contato entre os animais facilita a disseminação dessas enfermidades. Mesmo cães que permanecem a maior parte do tempo em casa não estão totalmente livres do risco, já que os agentes causadores da gripe podem ser transportados pelo ar, roupas e objetos.

De acordo com a Dra. Marina Brolio, coordenadora do curso de Medicina Veterinária do Centro Universitário Fametro, a principal forma de prevenção contra a gripe canina é a vacinação, que ajuda a proteger o animal, reduz a intensidade dos sintomas e contribui para evitar a propagação da doença entre os cães. Segundo a especialista, a imunização é indicada tanto para animais que circulam com frequência em ambientes coletivos quanto para aqueles com rotina mais restrita, já que os agentes causadores da doença podem estar presentes no ambiente.

Com esse objetivo, a Casa Fametro está realizando a Campanha de Vacinação contra a Gripe Canina, ampliando o acesso à proteção dos pets e reforçando a importância do cuidado preventivo. A ação segue até o dia 30 de janeiro.

Os tutores interessados podem buscar mais informações ou realizar o agendamento diretamente pelo WhatsApp (92) 98646-1089.

