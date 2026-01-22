Corpo de Bombeiros

Leonardo Neves, 43, foi localizado após quatro dias desaparecido em Manaus

Manaus (AM) – Leonardo Neves da Silva, 43, foi resgatado após quatro dias desaparecido na área da reserva Adolpho Ducke, na Zona Norte de Manaus. Um mototaxista encontrou Leonardo no bairro Puraquequara, na Zona Leste, e acionou os bombeiros imediatamente, na tarde desta segunda-feira (22/1).

Busca rápida e eficiente

Na reserva, o CBMAM mobilizou três viaturas, seis militares, um cão de busca e um drone. Após ser encontrado, os bombeiros avaliaram a condição e confirmaram que ele não precisava de atendimento especializado. Após receber alimentação e descanso, Leonardo retornou com segurança para a família.

Contexto do desaparecimento

A irmã de Leonardo registrou boletim de ocorrência informando que ele possui transtornos mentais e estava desaparecido há quatro dias. Desde a manhã de segunda-feira, o CBMAM iniciou buscas intensivas, garantindo rapidez e eficiência na ação. O caso reforça a importância do trabalho integrado das forças de segurança e da prontidão em situações de desaparecimento.

