Estudo aponta vantagem de Flávio Bolsonaro em segundo turno e mostra cenários do primeiro turno

De acordo com a pesquisa Futura/Apex divulgada em 22 de janeiro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um possível segundo turno.

Flávio aparece com 48,1% das intenções de voto, enquanto Lula registra 41,9%, diferença de 6,2 pontos percentuais.

O levantamento indica que Lula perderia também para Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Ratinho Jr. (PSD-PR) e Ronaldo Caiado (União Brasil-GO). Por outro lado, Lula só vence Romeu Zema (Novo-MG) e Eduardo Leite (PSD-RS).

Primeiro turno

Nos cenários analisados para o primeiro turno, Flávio Bolsonaro lidera em três situações, todas sem a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que anunciou apoio a Flávio e descartou candidatura em 2026.

Quando há mais candidatos ligados a Bolsonaro, Lula assume a frente, pois os votos se dispersam entre eles.

Mesmo assim, todos os cenários apresentam empate técnico, dentro da margem de erro de 2,2 pontos percentuais.

A maior diferença contra Flávio, de 3,7 pontos percentuais, ocorre em um cenário que inclui Tarcísio, Caiado, Zema, Renan Santos (Missão) e Aldo Rebelo (Democracia Cristã).

No único cenário sem empate técnico, Flávio lidera com 43,8%, contra 38,7% de Lula, diferença de 5,1 pontos. Nesse caso, o primeiro turno considera Flávio, Lula, Renan Santos e Leite.

A pesquisa reforça que, no confronto direto do segundo turno, Lula só consegue vencer Zema e Leite, enquanto Flávio lidera em mais cenários.

Como foi realizada a pesquisa Futura/Apex?

O levantamento ouviu 2.000 brasileiros entre 15 e 19 de janeiro de 2026, com margem de erro de 2,2 pontos percentuais e intervalo de confiança de 95%.

Por fim, a pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-08233/2026. O estudo custou R$ 160 mil, pagos com recursos próprios.

