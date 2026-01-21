Eleições 2026

Levantamento Atlas Intel/Bloomberg mostra liderança do presidente em todas as simulações eleitorais

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceria as eleições presidenciais de 2026 ainda no primeiro turno em um cenário sem o senador Flávio Bolsonaro (PL) e com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

A conclusão é da pesquisa Atlas Intel/Bloomberg, divulgada nesta quarta-feira (21) e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02804/2026.

O estudo simulou cinco cenários de primeiro turno e oito de segundo turno para a disputa presidencial de 2026.

Em todas as hipóteses analisadas, Lula lidera as intenções de voto e mantém vantagem sobre os adversários.

Lula lidera cenários de primeiro turno

No cenário mais amplo de primeiro turno, com maior número de candidatos, Lula aparece com 48,4% das intenções de voto.

Em seguida, Flávio Bolsonaro registra 28%, enquanto Tarcísio de Freitas soma 11%. Ronaldo Caiado (União) e Renan Santos (Missão) alcançam 2,9% cada.

Romeu Zema (Novo) e Ratinho Jr. (PSD) aparecem com 1,7%, e Aldo Rebelo (DC) registra 1%. Votos brancos e nulos totalizam 2,1%, e os indecisos, 0,3%.

Quando o nome de Tarcísio de Freitas é retirado da simulação, Lula avança para 48,8%, enquanto Flávio Bolsonaro cresce para 35%.

Caiado aparece com 4,3%, Renan Santos com 3,4%, Zema e Ratinho Jr. empatam com 2,8%, e Aldo Rebelo mantém 1%. Brancos e nulos somam 1,5%, e os indecisos, 0,4%.

Em outro cenário, Tarcísio de Freitas substitui Flávio Bolsonaro. Nesse caso, Lula registra 48,5% das intenções de voto, e o governador paulista alcança 28,4%.

Caiado soma 5%, Ratinho Jr. e Zema aparecem com 3,9% cada, Renan Santos marca 3,2%, e Aldo Rebelo registra 1,1%. Brancos e nulos chegam a 5%, enquanto os indecisos somam 1,1%.

Outra simulação exclui Tarcísio e Flávio Bolsonaro e inclui Michelle Bolsonaro, além de substituir os governadores de Minas Gerais e do Paraná pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite.

Nesse cenário, Lula marca 48,2%, Michelle Bolsonaro aparece com 30,9%, e Caiado atinge 11,3%. Renan Santos registra 3,9%, Eduardo Leite soma 1,7%, e Aldo Rebelo fica com 0,7%. Brancos e nulos totalizam 2,8%, e os indecisos, 0,5%.

No último cenário de primeiro turno, sem Tarcísio, Flávio e Michelle Bolsonaro, Lula mantém 48,8% das intenções de voto.

Caiado surge com 15,2%, Zema com 11,4%, Ratinho Jr. com 9,4%, Renan Santos com 3,9%, e Aldo Rebelo com 1%. Brancos e nulos sobem para 8,1%, enquanto os indecisos alcançam 2,2%.

Segundo turno

Nas simulações de segundo turno, o presidente Lula venceria todos os adversários testados. Dessa forma, garantiria a reeleição em 2026 em qualquer um dos cenários analisados.

Apesar do desempenho nas intenções de voto, Lula apresenta a segunda maior taxa de rejeição entre os nomes avaliados.

Ele fica atrás apenas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é inelegível e cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado.

Conforme ranking do Poder360, Jair Bolsonaro registra 50% de rejeição, Lula aparece com 49,7%, Flávio Bolsonaro com 47,4% e Renan Santos com 45,6%.

A pesquisa ouviu 5.418 eleitores em todo o país, recrutados por meio digital, entre os dias 15 e 20 de janeiro de 2025.

Por fim, a margem de erro é de um ponto percentual, para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-02804/2026 e teve custo total de R$ 75 mil, financiado com recursos próprios.

