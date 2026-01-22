Transparência

Presidente Roberto Cidade destaca transparência e fortalecimento do quadro técnico da Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (UB), destacou nesta quinta-feira (22) a divulgação da lista preliminar dos aprovados no concurso público da Casa, organizada pela Fundação Getulio Vargas (FGV).

Segundo ele, o momento marca um fato inédito para o Parlamento Estadual, que há mais de 14 anos não realizava uma seleção pública.

De acordo com Roberto Cidade, o certame representa um avanço no compromisso institucional da Aleam com a modernização administrativa e o fortalecimento do quadro técnico.

Além disso, o parlamentar afirmou que todas as etapas seguiram rigorosamente os princípios da administração pública, com respeito à legislação e garantia de transparência.

“Tenho absoluta convicção de que este concurso foi realizado com total transparência, respeito às leis e aos princípios que regem a administração pública. Há mais de 14 anos a Assembleia não realizava um concurso público, e hoje damos um passo histórico para fortalecer esta Casa. A chegada dos novos servidores simboliza um avanço importante para a Aleam, que passa a contar com profissionais capacitados e preparados para servir à população do Amazonas”, afirmou.

Consulta

Na avaliação do parlamentar, o concurso também reforça o compromisso da atual gestão com a responsabilidade administrativa e a valorização do serviço público.

“A Assembleia é a Casa do Povo amazonense, e fortalecer seu quadro técnico é essencial para garantir um atendimento cada vez mais eficiente à sociedade”, completou Cidade.

Enquanto isso, os candidatos podem consultar a lista preliminar dos aprovados por meio do site oficial da FGV.

Sobre o concurso público da Aleam

O concurso da Aleam teve provas objetivas aplicadas em 14 de dezembro e ofereceu 100 vagas imediatas, sendo 60 destinadas a cargos de nível superior e 40 a cargos de nível médio.

Além das vagas imediatas, o edital prevê 263 oportunidades para cadastro de reserva.

Por fim, as vagas contemplam diversas áreas, como Analista de Controle, Assessor Jurídico, Procurador, Administrador, Analista de Sistemas, Assistente Social, Bibliotecário, Jornalista, Médico, Psicólogo, Pedagogo, Técnico Administrativo, entre outras funções técnicas e especializadas.

Cronograma do concurso da Aleam

22/1/2026 – Gabarito definitivo e resultado preliminar da prova objetiva

– Gabarito definitivo e resultado preliminar da prova objetiva 23 a 26/1/2026 – Recursos contra o resultado preliminar

– Recursos contra o resultado preliminar 5/2/2026 – Resultado definitivo da prova objetiva e convocação para provas práticas e discursivas

– Resultado definitivo da prova objetiva e convocação para provas práticas e discursivas 1/3/2026 – Prova discursiva (cargos específicos)

