Solidariedade

OSC da Zona Oeste atende 500 pessoas e pede doações para manter projetos sociais e educacionais em 2026

Há 40 anos, a Organização da Sociedade Civil (OSC) Centro de Formação Vida Alegre oferece serviços sociais e educacionais a cerca de 500 moradores da Zona Oeste de Manaus.

As ações ocorrem por meio de parcerias com os governos estadual e municipal, além de doações de voluntários, que costumam diminuir no início do ano. Atualmente, a instituição busca novos apoios para garantir a continuidade dos atendimentos.

“Contamos com auxílio de igrejas evangélicas e também da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias (conhecidos como mórmons), que, inclusive, está reformando nossas instalações. Como alguns repasses atrasam e outra licitação para formalizar contrato com o poder público para prestação de serviços em 2026 ainda não aconteceu, estamos em busca de potenciais padrinhos e madrinhas que possam nos ajudar”, explicou a presidente Ana Reis.

Como ajudar o Centro Vida Alegre?

A OSC precisa de cestas de alimentos, destinadas às pessoas atendidas pelos projetos, além de auxílio financeiro para custear despesas operacionais, como o pagamento de funcionários.

Outra forma de apoio ocorre por meio da lojinha solidária da instituição. Roupas, calçados, brinquedos e eletrodomésticos usados, em bom estado de conservação, são vendidos em um espaço reservado na OSC.

O valor arrecadado é destinado ao pagamento de serviços essenciais, como água, energia elétrica, internet e compra de materiais de limpeza. Os contatos para doações podem ser feitos pelo telefone (92) 3625-2192.

A juíza aposentada Maria Eunice Torres do Nascimento, que iniciou a carreira como professora de alfabetização e do ensino primário, visitou a instituição e destacou o trabalho desenvolvido pelos 15 funcionários da OSC, localizada na Rua Ary de Brandão de Oliveira, nº 68, bairro Vila da Prata.

“Vocês estão de parabéns. Eu fico feliz por saber que há pessoas comprometidas com o bem-estar do nosso povo e, dessa forma, ajudar nosso estado e nosso país. Vocês desenvolvem um trabalho que é fundamental para o nosso povo, que é a educação. Pela falta de recursos, têm de pedir apoio para não parar. Vamos fazer uma corrente: se cada um ajudar um pouco, esse trabalho continua por muitas décadas ainda”, disse Maria Eunice.

Projetos sociais e educacionais

O Projeto de Integração Pedagógica e Oportunidades Criativas de Atendimento Social (Projeto Pipocas) oferece aulas de balé, natação, hidroginástica e reforço em língua portuguesa e matemática para alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental.

“Ficamos muito felizes quando uma pessoa atendida pela instituição evolui. Temos crianças que estavam na 4ª série e ainda não sabiam ler. Agora, leem e compreendem, conseguindo acompanhar as lições na escola”, afirmou a coordenadora Alcilene Araújo.

Já o projeto Família Cidadã identifica pessoas em situação de vulnerabilidade social que vivem em áreas de risco, não possuem renda fixa ou sobrevivem de atividades informais com baixa remuneração.

Para esse público, o Centro Vida Alegre oferece cursos de artesanato e culinária, além de passeios com idosos, atividades recreativas e atendimento psicológico e social.

Atendimento à população em situação de rua

O projeto “Mãos que Transformam” atua com jovens, adultos, idosos, crianças e adolescentes em situação de rua. Inicialmente, a ação atendia moradores dos bairros Compensa, Vila da Prata, Santo Antônio, São Raimundo, São Jorge, Glória e Tarumã. No entanto, o trabalho se expandiu para outras áreas da capital.