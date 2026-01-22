Assassinato

Polícia Civil revela que esposa do assassino incentivou o crime e orientou a ocultação do cadáver no quintal.

A adolescente Beatryz Emelly Nunes da Silva Ferreira, de 14 anos, foi morta por ser considerada “mal-educada” pelo próprio tio de consideração. De acordo com a Polícia Civil, o crime ocorreu em Britânia, no oeste de Goiás, quando a jovem foi à casa do casal para ajudar com documentos. Infelizmente, a investigação revelou que a esposa do assassino incentivou o crime, afirmando que a menina “precisava de um corretivo”.

Detalhes do crime brutal e fútil

A princípio, o agressor Paulo Fagundes de Oliveira, de 62 anos, confessou o assassinato às autoridades. Ele alegou que a adolescente agiu de forma “grossa” e, por esse motivo, desferiu golpes de madeira contra a cabeça da vítima. Além disso, o delegado Wiliam Caio relatou que a esposa do autor, de 56 anos, estimulou a continuidade das agressões.

Conforme o depoimento do assassino, a mulher teria dito para ele “bater mais”. Logo após as novas pauladas, Beatryz ficou imóvel no chão. Nesse momento, ao perceberem que a jovem aparentava estar morta, a esposa orientou Paulo a “terminar o serviço”. Dessa maneira, ela sugeriu que ele cortasse o pescoço da adolescente e enterrasse o corpo no fundo da residência.

Prisão e investigação por homicídio qualificado

Posteriormente, os policiais prenderam o casal em flagrante na última quarta-feira (21). Durante a diligência, a equipe encontrou o corpo da menina enterrado no quintal onde os suspeitos viviam. Embora a mulher negue participação no crime, o delegado notou que ela não demonstrou surpresa ou questionou a prisão.

Visto que o motivo foi considerado “brutalmente fútil”, a polícia destacou que Beatryz era uma jovem de comportamento exemplar. Agora, o casal responderá por homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e ocultação de cadáver. Os dois permanecem à disposição da Justiça para o fechamento do inquérito.

