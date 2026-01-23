Crime bárbaro

O delegado Fabio Silva, da DEHS, descreveu o crime como o mais cruel de sua carreira; o assassino fugiu logo após o ataque.

Manaus (AM) – O delegado Fabio Silva, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), confirmou que o pai matou o filho de 4 anos com diversas facadas. O crime brutal aconteceu na noite desta quinta-feira (22/1), na Rua Travessa São Marçal, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. O autor fugiu imediatamente após cometer o crime.

Relato impactante sobre a cena do crime

O delegado descreveu uma cena de horror absoluto ao chegar no endereço. Com cinco anos de experiência na Polícia Civil, Fabio Silva confessou que este foi o local de crime mais difícil que já periciou.

“Tentando me recuperar agora, pois vi uma situação que nunca tinha presenciado em toda a minha carreira”, desabafou a autoridade.

Além disso, a investigação revelou detalhes cruéis sobre a dinâmica do infanticídio. Segundo as informações colhidas, o pai teve uma discussão com a mãe da criança. Com o intuito de se vingar da mulher, ele levou o próprio filho para o banheiro e jogou o menino contra a parede com extrema força.

Dessa forma, o impacto quebrou a cabeça da vítima e, logo em seguida, o homem desferiu inúmeras facadas contra o filho.

“O pai discutiu com a mãe e, armado com uma faca, cometeu o crime. De acordo com o relato, o homem levou o filho para o banheiro e jogou a criança contra a parede com extrema força, o que causou uma fratura no crânio. O menino já estava quase morto quando o agressor desferiu inúmeras facadas contra ele”, disse o delegado.

Cerco policial para capturar o autor

Por consequência da gravidade do caso, a Polícia Civil e a Polícia Militar montaram um cerco em toda a capital amazonense. Atualmente, todas as equipes da DEHS estão mobilizadas para localizar o paradeiro do assassino. Enquanto isso, as viaturas realizam patrulhamentos intensos na área da zona Norte e em possíveis rotas de fuga.

O delegado reforçou que a polícia não medirá esforços para prender o infrator. Portanto, qualquer cidadão que possua informações sobre o suspeito deve acionar as autoridades imediatamente.

Pai mat@ filho de 4 anos para se vingar da mãe da criança em Manaus pic.twitter.com/GPUMfo7Jg5 — Portal Em Tempo (@portalemtempo) January 23, 2026

