Crueldade

Crime ocorreu na noite de quinta-feira (22) na Zona Norte de Manaus. Polícia investiga vingança como motivação.

Na noite desta quinta-feira (22), um crime chocante ocorreu na Rua Travessa São Marçal, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus. Um pai matou o filho de apenas 4 anos em um ato de vingança contra a mãe da criança.

Motivação do crime

De acordo com informações preliminares da polícia, o pai teria cometido o crime como uma forma de vingança contra a mãe da criança. A motivação exata está sendo investigada, mas as autoridades acreditam que o relacionamento conturbado entre o casal pode ter contribuído para a tragédia.

Ação da polícia e do IML

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo da criança, e a polícia já iniciou as investigações para apurar todos os detalhes do caso.

Leia mais:

Pai mata filho com 5 tiros por dívida de R$ 5 mil