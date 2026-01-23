Perda

David Almeida anunciou nas redes sociais a morte do filho recém-nascido, fruto de seu casamento com a primeira-dama Izabelle Almeida.

Morreu, na manhã desta sexta-feira (23), David Benedito, filho do prefeito de Manaus, David Almeida (Avante). Além disso, o bebê tinha apenas 20 dias de vida. Segundo o próprio prefeito, a morte foi comunicada por meio de uma postagem nas redes sociais, acompanhada de uma foto do filho.

Em seguida, David Almeida publicou uma mensagem de despedida marcada pela fé. “Nossa gratidão a Deus pelo privilégio de termos tido conosco o nosso filho da promessa, David Benedito.

Foram os 20 dias mais felizes das nossas vidas. Eu e Izabelle estamos com o coração dilacerado. Deus nos deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor”, escreveu.

Além disso, o prefeito compartilhou uma citação bíblica do livro de Jó: “O Senhor o deu, o Senhor o tomou; bendito seja o nome do Senhor” (Jó 1:21). Até o momento, a família não divulgou a causa da morte.

Enquanto isso, em nota oficial, a Prefeitura de Manaus confirmou o falecimento ocorrido nesta sexta-feira e manifestou solidariedade à família. De acordo com a administração municipal, David Benedito, com menos de um mês de vida, era intensamente aguardado e amado pelos pais e familiares.

Ainda segundo a prefeitura, a morte prematura causou comoção entre servidores municipais, que pediram respeito à privacidade da família neste momento de luto.

Por fim, a prefeitura solicitou compreensão da população para que o silêncio e a dignidade dos pais sejam preservados durante o período de despedida.

Velório e sepultamento

Conforme informado, o velório de David Benedito começa às 9h, na Igreja Adventista do Morro da Liberdade, com acesso restrito a familiares e amigos. Logo depois, o sepultamento ocorre às 11h, no Cemitério São Francisco, também no Morro da Liberdade, na Zona Sul de Manaus.

Diante disso, a Prefeitura de Manaus e a população da cidade manifestam solidariedade ao prefeito David Almeida e à primeira-dama Izabelle Fontenelle, que enfrentam um momento de profunda dor.

